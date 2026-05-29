Nga bắt tay Ấn Độ phát triển nam châm đất hiếm

Nga và Ấn Độ đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác nhằm làm chủ công nghệ chế tạo nam châm đất hiếm.

Mỏ đất hiếm ở California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Theo kênh RT (Nga) ngày 28/5, vào tuần trước, đơn vị nghiên cứu thuộc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) - JSC Giredmet đã ký biên bản ghi nhớ với Nexon Geochem Pvt Ltd của Ấn Độ để nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nguyên liệu thô phục vụ sản xuất nam châm đất hiếm.

Ngoài ra, JSC Giredmet cũng ký thư bày tỏ ý định hợp tác với Quỹ Đổi mới Công nghệ trong Thăm dò và Khai khoáng (TEXMiN) của Ấn Độ để nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất nam châm đất hiếm.

Nam châm đất hiếm được xem là “nền móng vô hình” của nền kinh tế xanh, đóng vai trò quan trọng trong ổ cứng máy tính, tua-bin gió, động cơ điện, thiết bị y sinh và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

Quan tâm toàn cầu đối với khoáng sản đất hiếm đang tăng mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng gay gắt. Trung Quốc là quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, đã siết xuất khẩu để đáp trả các mức thuế của Mỹ, từ đó làm gián đoạn chuỗi cung ứng cho ngành ô tô và nhiều lĩnh vực công nghệ cao.

Nhu cầu nam châm đất hiếm của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. New Delhi hiện phải nhập khẩu phần lớn nhu cầu trong nước.

Trong bối cảnh này, Ấn Độ đang tìm cách mở rộng chuỗi cung ứng đất hiếm. Trong chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi đầu tuần này, New Delhi và Washington đã chính thức hóa khuôn khổ hợp tác về cung ứng, khai thác, chế biến, tái chế và đầu tư vào các khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Tháng 2 vừa qua, Ấn Độ tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất nam châm đất hiếm vào cuối năm nay thông qua hợp tác với khu vực tư nhân. Nước này cũng đã dành 802 triệu USD cho chương trình sản xuất nam châm đất hiếm từ tháng 11 năm ngoái.

Ấn Độ sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ ba toàn cầu với khoảng 6,9 triệu tấn, song sản lượng khai thác hiện vẫn ở mức rất hạn chế.

Trong khi đó, theo Bộ Tài nguyên Nga, nước này nắm giữ khoảng 658 triệu tấn kim loại hiếm, bao gồm 28,5 triệu tấn của 15 loại đất hiếm. Nhưng Nga chỉ đóng góp khoảng 1% sản lượng đất hiếm toàn cầu mặc dù sở hữu trữ lượng khổng lồ. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu giới chức xây dựng chiến lược phát triển ngành kim loại đất hiếm.

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố được gọi là “hiếm” vì quá trình khai thác và tinh luyện chúng vô cùng phức tạp. Các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất những công nghệ sẽ định hình thế giới trong các thập niên tới, bao gồm xe điện và các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Theo TTXVN