Argentina thử nghiệm “chính phủ AI”

Chính phủ Argentina đang tăng tốc triển khai các chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước và hoạch định chính sách công.

Quang cảnh phiên họp Hạ viện Argentina tại Buenos Aires ngày 29/4/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Chính phủ Argentina mới đây công bố chương trình “Bản sao số xã hội”, sử dụng AI để xử lý khối lượng lớn dữ liệu từ các cơ quan công quyền và khu vực tư nhân nhằm dự báo xu hướng xã hội, đánh giá tác động chính sách và hỗ trợ ra quyết định. Chính quyền Tổng thống Javier Milei cho rằng hệ thống này sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giảm tình trạng phân mảnh dữ liệu và tối ưu hóa chi tiêu công.

Tuy nhiên, phe đối lập và nhiều tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số đã yêu cầu Quốc hội Argentina điều tra tính minh bạch của dự án. Các chuyên gia cảnh báo việc tập trung dữ liệu quy mô lớn bằng AI có thể dẫn tới nguy cơ lạm dụng thông tin cá nhân và mở rộng giám sát công dân.

Trên thực tế, Argentina là một trong những quốc gia Mỹ Latinh đi đầu trong thử nghiệm AI trong khu vực công. Từ năm 2017, Văn phòng Công tố thành phố Buenos Aires đã phát triển hệ thống AI mang tên “Prometea” nhằm tự động hóa các thủ tục tư pháp và hành chính. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), từ năm 2017 đến giữa năm 2020, Prometea đã hỗ trợ xử lý 658 vụ việc liên quan đến nhà ở, việc làm và quyền của người khuyết tật, với tỷ lệ dự đoán trùng khớp quyết định của công tố viên lên tới 90%.

Các nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) cho thấy hệ thống này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đấu thầu từ 90 phút xuống còn 1 phút, giảm thời gian giải quyết một số vụ kiện từ 167 ngày xuống 38 ngày.

Ngoài lĩnh vực tư pháp, Argentina hiện có hơn 45 sáng kiến AI ở cấp tỉnh và thành phố, từ chatbot hỗ trợ người dân đến hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ bỏ học tại Mendoza, Entre Ríos và Salta.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng Argentina vẫn thiếu một khung pháp lý toàn diện về AI trong khu vực công, đặc biệt liên quan đến bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát độc lập.

Theo TTXVN