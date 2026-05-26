Kiến trúc sư trưởng tại Google: “Mục tiêu tạo ra AI giải được cả điều con người chưa biết tới”

Koray Kavukcuoglu, Kiến trúc sư trưởng AI của Google cho biết đích đến của hãng là phát triển AI có thể tự học hỏi, thích ứng để giải quyết cả những vấn đề mà con người hiện chưa biết đến.

Ông Kavukcuoglu hiện là Giám đốc công nghệ Google DeepMind. Năm ngoái, ông cũng trở thành người đầu tiên giữ vai trò Kiến trúc sư trưởng về AI (Chief AI Architect) của Google, với mục tiêu đưa mô hình AI tiên tiến vào các sản phẩm của hãng. Tại sự kiện Google I/O 2026 diễn ra giữa tháng 5 tại Mỹ, ông chia sẻ với VnExpress quan điểm về AGI, về cách Google đưa các nghiên cứu AI từ phòng thí nghiệm đến hàng tỷ người dùng, cũng như sự chuẩn bị của người trẻ trong kỷ nguyên mới.

Koray Kavukcuoglu, Giám đốc công nghệ Google DeepMind, trả lời bên lề Google I/O, tháng 5/2026. Ảnh: Lưu Quý

- Google nổi tiếng với công cụ tìm kiếm, nhưng giờ AI trở thành lớp công nghệ bao phủ gần như mọi sản phẩm. Ông cảm nhận sự chuyển đổi bên trong Google thế nào?

- Tôi nghĩ sứ mệnh cốt lõi của Google vẫn luôn là kết nối và giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi phải liên tục tìm cách tối ưu hóa việc đó. Như Liz Reid (Phó chủ tịch Google phụ trách mảng Tìm kiếm) từng đúc kết rất hay: người dùng luôn muốn tiếp cận thông tin theo cách tối ưu nhất có thể.

Giờ đây, các tiến bộ vượt bậc của AI đang mở ra những cánh cửa hoàn toàn mới. Như mô hình Gemini 3.5 Flash vừa được giới thiệu với khả năng lập luận và tư duy độc lập như một trợ lý ảo, cho thấy công nghệ này đang định hình lại cách chúng ta đạt được sứ mệnh đó.

Nhìn từ góc độ phát triển công nghệ, tôi cho rằng điều tối quan trọng trong quá trình nghiên cứu là phải luôn gắn liền với thực tế. Chúng tôi đã bước qua giai đoạn AI chỉ là những nghiên cứu học thuật trong phòng thí nghiệm, giờ là lúc AI thực sự hữu ích và có tính ứng dụng thực tế.

Chính từ tính ứng dụng này, thông qua phản hồi từ người dùng và qua sản phẩm thực tế, chúng tôi mới định hình được các bước đi tiếp theo trên lộ trình phát triển công nghệ. Song song, chúng tôi kết hợp chặt chẽ việc triển khai AI một cách có trách nhiệm. Người dùng có thể thấy rõ cuộc chuyển dịch qua cách Gemini đang được tích hợp sâu vào hàng loạt sản phẩm của Google, giúp chúng trở nên thông minh, hữu ích hơn và mang lại trải nghiệm tốt hơn.

- DeepMind từng nổi tiếng với các đột phá trong phòng nghiên cứu như AlphaGo trước khi đến với hàng tỷ người dùng. Theo ông, điều khó nhất khi mang các mô hình AI từ nghiên cứu ra thực tế là gì?

- Sự chuyển dịch từ nghiên cứu học thuật thuần túy sang ứng dụng thực tiễn trong thế giới thực là con đường phát triển tự nhiên của bất kỳ công nghệ nào. Nhưng đây là sự chuyển đổi mà chúng ta phải chủ động định hình một cách có ý thức, chứ không thể để nó diễn ra tự phát.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang công nghệ này đến với mọi người, làm cho nó trở nên hữu ích và giúp cho cuộc sống của người dùng tốt hơn. Vì thế, đây là một cột mốc dịch chuyển tất yếu và bản thân nó là một cơ hội vô cùng thú vị.

Còn về phần khó nhất trong quá trình, tôi nghĩ với mỗi ý tưởng khác nhau thì thử thách lại khác nhau một chút. Nhưng nhìn chung, luôn có hai vế của một bài toán. Một bên là sự phát triển công nghệ - nơi bạn tạo ra năng lực và sở hữu công nghệ đó. Bên còn lại là câu hỏi: người dùng sẽ thực tế sử dụng nó thế nào? Nó có thực sự giải quyết được vấn đề gì cho họ không? Đâu là cách tốt nhất để họ trải nghiệm công nghệ này?

Điểm khó và cũng là quan trọng nhất chính là việc tìm ra giao điểm để kết nối hai mảnh ghép với nhau. Đó mới là chìa khóa quyết định.

- Gemini đang tiến rất nhanh ở AI đa phương thức và AI Agent. Theo ông bước tiến kỹ thuật nào còn thiếu để AI trở thành một trợ lý thực sự đáng tin cậy, thay vì chỉ là công cụ trả lời câu hỏi?

- Tôi nghĩ điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta kỳ vọng gì ở công nghệ. AI đã và đang hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống thường nhật ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thế nhưng, mục tiêu tối thượng mà chúng tôi theo đuổi là xây dựng một hệ thống mang tính tổng quát, một công nghệ có thể trợ giúp đắc lực cho con người không chỉ trong một vài tác vụ đơn lẻ, mà là trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

Những gì chúng tôi muốn làm không đơn giản là giải quyết các bài toán trước mắt hay những vấn đề hiển hiện lúc này. Đích đến là tạo ra một công nghệ hướng tới tương lai, có khả năng tự học hỏi, tự thích ứng để giải quyết được cả những vấn đề mà hiện tại chúng ta còn chưa biết tới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chắc chắn sẽ cần đến rất nhiều năng lực công nghệ mới mà chúng tôi đang đặt ra dưới dạng các giả thuyết nghiên cứu. Đó chính là một phần của hành trình không ngừng khai phá và mở rộng các giới hạn của công nghệ. Và rồi, như tôi chia sẻ, mục tiêu cuối cùng vẫn là kết nối những thành tựu nghiên cứu đó để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

- Theo ông, điều gì sẽ quyết định cuộc cạnh tranh AI trong 5 năm tới?

- Tôi nghĩ yếu tố nền tảng bên dưới luôn là mô hình. Các ý tưởng cốt lõi, những nghiên cứu sẽ được đưa vào mô hình đó. Đó là nơi sự phát triển công nghệ thực sự bắt đầu.

Nhưng tất nhiên, bạn không thể tách rời mô hình khỏi dữ liệu, cũng như không thể tách rời khỏi trải nghiệm của người dùng và cách họ tương tác với công nghệ. Một trong những điều quan trọng nhất khi chúng ta phát triển công nghệ cho hiện tại và hướng tới tương lai là sự tương tác đó sẽ diễn ra thế nào, đâu là những điểm quyết định hay những cột mốc kích hoạt (enabling points) trong suốt quá trình phát triển công nghệ đó.

Ở hiện tại, chúng ta có thể thấy rất nhiều bước tiến lớn đang tập trung vào các quy trình tác nhân (agentic workflows). Với Gemini 3.5 Flash, sự gia tăng của năng lực agentic đã tự động thể hiện đồng thời trên rất nhiều sản phẩm khác nhau.

Đó là lý do chúng tôi chia sẻ Gemini 3.5 Flash với các nhà phát triển và đang tạo ra tác động lớn. Đồng thời, nó cũng hiện diện trong Google Search với chế độ AI, trong Gemini, cho tất cả đều có thể tiếp cận. Khi bạn sở hữu một công nghệ cốt lõi có khả năng tích hợp sâu rộng như vậy, mang lại những phương thức tương tác thông tin hoàn toàn mới trong cả Tìm kiếm lẫn ứng dụng Gemini, tôi tin đó chính là cách các năng lực cốt lõi được tổng quát hóa để thực sự hỗ trợ và mang lại giá trị cho cuộc sống của con người.

- Ông nhắc đến “hệ thống mang tính tổng quát”. Ông có nghĩ chúng ta vẫn còn khá xa mới đạt được trí tuệ nhân tạo tổng quát AGI không và đâu là những thách thức lớn nhất khi xây dựng AGI?

- Xây dựng trí thông minh nhân tạo là một hành trình dài và chúng ta đang đạt được những bước tiến vô cùng mạnh mẽ trên con đường đó. Nhìn vào tốc độ phát triển chung của toàn ngành, có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Nhưng quan trọng hơn, một công nghệ thực sự có giá trị khi nó được chứng minh trong đời thực. Và chúng ta đang thấy AI được ứng dụng ngày một rộng rãi, đồng thời con người cũng dần tin tưởng và cộng tác với nó nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, vẫn còn những mảnh ghép cốt lõi mà chúng tôi đang nỗ lực xây dựng. Khi nói về AGI, yếu tố then chốt chính là “tính tổng quát” (generality). Đó là năng lực của một hệ thống không chỉ giải quyết các bài toán của hiện tại - tức là những việc con người đã biết cách làm và dạy lại cho AI - mà phải là một hệ thống có thể tự tìm ra lời giải cho những vấn đề hoàn toàn mới, thậm chí đóng vai trò là người bạn đồng hành cùng chúng ta trong suốt quá trình sáng tạo.

Về khía cạnh này, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước.

- Trong tương lai, các quốc gia nhỏ liệu còn có cơ hội xây dựng hệ sinh thái AI riêng, hay AI sẽ dần tập trung vào một vài tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu?

- Tôi nghĩ đối với bất kỳ công nghệ nào, điều cốt lõi là phải được tiếp cận rộng rãi. Mọi người trên khắp thế giới đều phải có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những giá trị mà công nghệ này mang lại. Đây là điều chúng tôi luôn trăn trở và đầu tư rất nhiều nguồn lực.

Một trong những cách quan trọng nhất để đảm bảo điều đó là làm cho mô hình có thể tương tác bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Khi nhìn vào dải sản phẩm của Google và sự hiện diện trên toàn thế giới, hai khía cạnh này luôn song hành: Chúng tôi vừa phải hiểu cách tốt nhất để kích hoạt sản phẩm ở từng khu vực địa lý khác nhau, vừa phải đảm bảo làm điều đó một cách nhất quán. Mục tiêu là để mọi người, ở bất kỳ quốc gia nào, đều có thể cảm nhận rõ ràng những bước tiến công nghệ trong cuộc sống của mình.

Tôi tin nghiên cứu khoa học và sự sáng tạo của con người đều mang tính phổ quát toàn cầu, và hai yếu tố này luôn song hành chặt chẽ. Thực tế, chúng ta đang thấy nghiên cứu AI ngày càng trở nên bình đẳng và mang tính toàn cầu. Các nhà nghiên cứu và tài năng từ khắp nơi trên thế giới đều đang trực tiếp tham gia vào tiến trình phát triển chung này.

Đồng thời, việc đưa AI tiếp cận với nhiều vùng lãnh thổ khác nhau cũng vô cùng quan trọng, và chúng tôi đang nỗ lực hiện thực hóa tại Google. Song song với việc không ngừng bứt phá các giới hạn công nghệ, Google luôn nỗ lực đầu tư vào các hạ tầng và yếu tố nền tảng cần thiết để đảm bảo AI có thể mang lại giá trị thiết thực cho càng nhiều người trên thế giới càng tốt. Đó là mục tiêu dài hạn mà chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư và thúc đẩy. Điều này cũng phản ánh rõ nét qua cách chúng tôi thiết kế dải sản phẩm và mở rộng không gian trải nghiệm cho người dùng trên toàn cầu.

- Nếu hôm nay còn là một sinh viên, ông sẽ tập trung vào điều gì để chuẩn bị cho công việc trong kỷ nguyên AI?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với học sinh, sinh viên khi đang cân nhắc chọn ngành, chọn nghề và tôi cũng đang đưa ra lời khuyên tương tự cho con gái mình: hãy làm những gì thực sự yêu thích và đam mê. Bởi lẽ, sau cùng thì bất kể đó là công việc gì, chính bạn mới là người trực tiếp trải nghiệm, làm việc cùng đồng nghiệp và trăn trở với nó mỗi ngày.

Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ đến nhiều ngành nghề khác nhau, và trong tương lai chắc chắn còn xuất hiện thêm nhiều công việc mới mẻ nữa. Nhưng điều cốt lõi là các bạn học sinh, sinh viên hãy luôn tập trung vào những gì mình yêu thích, đồng thời nhìn nhận AI như một công cụ hỗ trợ để giúp bản thân làm tốt hơn. AI hiện diện là để giúp sáng tạo hơn, nâng cao năng suất, làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn trong lĩnh vực của mình.

Suy cho cùng, người thực hiện và làm chủ mọi thứ vẫn là chính bạn. Đó mới là cách chúng ta nên tư duy về công nghệ này.

Theo vnexpress