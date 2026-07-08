Từ cột mốc Vespa 80 năm nhìn lại 18 năm Piaggio đầu tư và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

Piaggio Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập năm 2007 và hiện có khoảng 1.000 lao động. Trong giai đoạn 2023-2025, vốn điều lệ của công ty tăng từ 9 triệu USD lên 19 triệu USD, trong khi tổng doanh thu, bao gồm cả thị trường nội địa và xuất khẩu duy trì ở mức 310-410 triệu USD mỗi năm.

Tuy nhiên, với một dự án FDI đã hiện diện gần hai thập kỷ tại Việt Nam, câu chuyện không chỉ nằm ở quy mô vốn hay doanh thu. Điều đáng chú ý hơn là nhà máy Việt Nam đang giữ vai trò nào trong chuỗi giá trị toàn cầu của tập đoàn. Ở góc nhìn này, động cơ i-Get được lãnh đạo Piaggio nhắc tới như một nền tảng kỹ thuật phát triển từ hiểu biết về điều kiện vận hành tại Việt Nam và châu Á, sau đó được ứng dụng trên các dòng xe bán ra nhiều thị trường, là một dữ kiện đáng để nhìn nhận lại vai trò của Piaggio Việt Nam: không chỉ là một cơ sở sản xuất, mà là một mắt xích có đóng góp về kỹ thuật, chất lượng và năng lực thích ứng thị trường.

Piaggio trong bức tranh công nghiệp Phú Thọ

Trong bức tranh công nghiệp hiện đại của Phú Thọ, Piaggio Việt Nam nổi lên như một động lực tăng trưởng kinh tế. Sự hiện diện của tổ hợp sản xuất quy mô lớn này đã nâng tầm vị thế của địa phương, biến tỉnh nhà thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu phương tiện giao thông uy tín khu vực phía Bắc.

Điểm sáng lớn nhất của Piaggio chính là năng lực bứt phá sản lượng và thu hút đầu tư mạnh mẽ. Vào cuối năm 2025, nhà máy tại Phú Thọ đã chính thức cán mốc lịch sử xuất xưởng chiếc xe thứ 2 triệu. Thành công vượt bậc này là biểu tượng rõ nét cho mối quan hệ song phương tốt đẹp, trong bối cảnh Ý là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong khối ASEAN, với kim ngạch hai chiều đạt gần 8 tỷ USD. Sự bứt phá này củng cố vững chắc vị thế của Piaggio trong nhóm những “ông lớn” nộp ngân sách lớn nhất địa phương với mức đóng góp lên tới hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Sức bật của doanh nghiệp còn nằm ở vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Không dừng lại ở việc lắp ráp, nhà máy Phú Thọ hiện là Tổng hành dinh và sở hữu Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) duy nhất của tập đoàn tại Châu Á - Thái Bình Dương. Từ “bản doanh” này, những chiếc xe ga cao cấp được xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ. Hoạt động này đóng góp trực tiếp vào nhóm hàng máy móc, thiết bị và linh kiện - nhóm ngành đang chiếm tới 82% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Chính bệ phóng vững chắc này đã đưa Phú Thọ bứt phá trở thành Top 3 địa phương xuất khẩu lớn nhất cả nước với tổng kim ngạch đạt mốc kỷ lục 42 tỷ USD.

Cột mốc sản lượng phản ánh giai đoạn tăng tốc

Nếu giai đoạn đầu tập trung xây dựng nền tảng sản xuất, thì những năm gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn của nhà máy Việt Nam.

Từ năm 2019, khi Piaggio Việt Nam đạt cột mốc 1 triệu xe sau 10 năm vận hành, đến cuối năm 2025, doanh nghiệp chỉ mất thêm 6 năm để xuất xưởng thêm 1 triệu xe. Nhịp rút ngắn này diễn ra cùng quá trình nâng công suất thường niên từ 250.000 xe lên 400.000 xe mỗi năm.

Nhìn từ góc độ vận hành, đây không đơn thuần là sự gia tăng sản lượng. Việc liên tục đầu tư mở rộng nhà máy và nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện đại chính là đòn bẩy để doanh nghiệp củng cố, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình tiếp cận công nghệ tiên tiến này giúp đội ngũ lao động Việt Nam nâng tầm tư duy và tay nghề, đảm nhiệm vai trò ngày càng lớn hơn trong hệ thống sản xuất toàn cầu của Piaggio.

Nuôi dưỡng thế hệ nhân lực tương lai cho địa phương

Không dừng lại ở nội bộ nhà máy, tầm nhìn phát triển con người của Piaggio còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Thương hiệu đã chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược thông qua việc ký kết và trao tặng xe, động cơ phục vụ đào tạo tại các trường cao đẳng và dạy nghề ở TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Việc đưa các thiết bị hiện đại vào giảng đường giúp học sinh, sinh viên tại tỉnh được tiếp cận trực tiếp với công nghệ chuẩn quốc tế từ sớm. Đây là minh chứng cho cam kết bền vững của Piaggio trong việc nâng cao chất lượng nguồn lao động tiềm năng, sẵn sàng xây dựng đội ngũ kế cận giỏi chuyên môn cho tương lai của cả doanh nghiệp lẫn địa phương.

Từ lắp ráp đến R&D, động cơ i-Get là minh chứng cụ thể

Song song với việc nâng tầm nhân lực, chiều sâu đầu tư của Piaggio tại Việt Nam được thể hiện rõ nét qua các thành tựu công nghệ cốt lõi. Nếu sản lượng phản ánh quy mô đầu tư, thì động cơ i-Get phản ánh chiều sâu của quá trình đầu tư đó.

Theo thông tin từ Piaggio, động cơ i-Get được phát triển từ việc nghiên cứu điều kiện khí hậu nóng ẩm, môi trường giao thông đô thị và thói quen vận hành của người dùng Việt Nam cũng như châu Á. Từ một giải pháp được xây dựng cho nhu cầu địa phương, i-Get sau đó được ứng dụng trên nhiều dòng Vespa và Piaggio tại các thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, trong phiên bản Vespa Sprint 80th vừa ra mắt nhân dịp thương hiệu Vespa kỷ niệm 80 năm, động cơ i-Get 180cc lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, phiên bản i-Get 125cc đạt mức tiêu hao nhiên liệu 1,85 lít/100km. Theo Piaggio, việc tối ưu hóa hệ thống cơ khí, trục khuỷu và hệ thống phun xăng điện tử giúp động cơ i-Get 125cc mới nhất giảm mức tiêu hao nhiên liệu tới 23% so với thế hệ trước. Con số tương ứng trên dòng Piaggio Liberty mới là 18%.

Những dữ kiện này cho thấy Việt Nam không chỉ là nơi tiếp nhận công nghệ hay gia công sản phẩm, mà đang tham gia vào quá trình phát triển, kiểm chứng và thương mại hóa các nền tảng công nghệ mới của tập đoàn.

E10, bài toán thích ứng nhiên liệu, tiếp nối tiền lệ ABS 2015

Năm 2015, Piaggio là hãng xe máy tiên phong tại Việt Nam đưa hệ thống chống bó cứng phanh ABS vào thị trường, góp phần nâng chuẩn an toàn cho xe hai bánh. Sau đó, công nghệ này dần được mở rộng trên các dòng sản phẩm của hãng.

Một thập kỷ sau, khi Việt Nam thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, Piaggio tiếp tục công bố toàn bộ các dòng xe hiện hành tương thích hoàn toàn với loại nhiên liệu này.

Điểm đáng chú ý là khuyến nghị sử dụng E10 đã được ghi nhận trong Sách hướng dẫn sử dụng của các mẫu xe từ trước khi lộ trình được triển khai rộng rãi. Điều này cho thấy nhiên liệu sinh học không phải là giải pháp bổ sung sau này, mà đã được tính toán trong quá trình thiết kế, phát triển động cơ và thử nghiệm sản phẩm.

Trên nền tảng các động cơ i-Get và HPE, Công ty Piaggio cho biết các mẫu xe hiện hành vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định khi sử dụng E10. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường và nhiên liệu đang thay đổi, đây được xem là bước chuẩn bị sớm của doanh nghiệp trước những yêu cầu mới của thị trường.

Kết nối di sản 80 năm với hành trình đầu tư tại Việt Nam

Từ Phú Thọ, hành trình 18 năm của Piaggio Việt Nam cho thấy giá trị của một dự án FDI không chỉ nằm ở vốn, sản lượng hay doanh thu, mà ở năng lực được tích lũy sau nhiều năm vận hành: đội ngũ kỹ thuật, R&D, tiêu chuẩn sản xuất, xuất khẩu và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.

Cột mốc Vespa 80 năm và phiên bản Vespa 80th vì vậy không chỉ là một mẫu xe kỷ niệm. Đây cũng là một lát cắt cho thấy cách Piaggio Việt Nam kết nối di sản thương hiệu với năng lực kỹ thuật, chất lượng sản xuất và cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam.