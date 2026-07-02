Thông báo tìm bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức lừa đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo BNC (Business coin) xảy ra vào năm 2017-2018 tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành khác trên toàn quốc theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 127/QĐ-CSHS ngày 13/9/2024 và Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự 7630/QĐ-CSHS ngày 03/6/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Tóm tắt nội dung vụ án như sau: Vào khoảng tháng 10/2017, Vũ Đức Tĩnh, sinh năm 1981 (nơi thường trú: 63/4/12B đường số 9, tổ dân phố 4, khu phố 3, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ và thương mại Thái Tuấn và các thành viên trong Ban lãnh đạo các công ty của Tĩnh đã phát hành trái phép đồng tiền ảo BNC (Số lượng 100.000.000 BNC, giá trị quy ước ban đầu 1 BNC = 0.0435 USD = 1.000 VNĐ).

Để huy động những người bị hại tham gia mua các gói đầu tư tiền ảo BNC, Tĩnh và đồng bọn đã lừa dối là đồng tiền BNC sẽ tăng giá hàng ngày và có mức tăng trưởng rất cao (đến năm 2025, 1 BNC sẽ có giá trị 25.000 USD). Đồng thời, vào tháng 10/2017 và 11/2017, Vũ Đức Tĩnh cùng đồng bọn đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển doanh nghiệp điện tử Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp quốc tế (BNI-Group) trụ sở tại: đường Bạch Đằng, phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh) và lập 2 trang Website http://businessbnc.com và http://businesscoinvietnam.com nhằm giới thiệu, quảng bá, quản lý phát hành, đầu tư tiền ảo BNC. Sau đó, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các Giám đốc thị trường tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc để liên hệ kết nối mở các văn phòng tư vấn, phát triển, kêu gọi đầu tư tiền ảo BNC. Ngoài ra, Vũ Đức Tĩnh còn tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo lớn khác với sự tham gia của hàng trăm người tại các trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành khác trong toàn quốc.

Sau khi nghe Vũ Đức Tĩnh và đồng bọn tư vấn về tiền ảo BNC, tin rằng việc sử dụng tiền Việt Nam Đồng để mua tiền BNC đầu tư, trong tương lai sẽ có lợi nhuận cao khi đồng BNC tăng giá là thật nên từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018 có rất nhiều người bị hại đã đầu tư mua tiền ảo BNC và bị chiếm đoạt tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Đức Tĩnh và đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho người dân ai là bị hại trong vụ án hình sự trên thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo và làm việc (Thông tin liên hệ qua Đ/c Thiếu tá Nguyễn Hồng Thành - Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Nghệ An - SĐT: 0973.717.598).