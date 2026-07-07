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Quỹ tín dụng nhân dân Thụy Vân

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-KV4 ngày 3 tháng 7 năm 2026 của NHNN Chi nhánh Khu vực 4 về việc sửa đổi Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thuỵ Vân.

Quỹ tín dụng nhân dân Thuỵ Vân thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ trước thay đổi: Đội 5, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ thay đổi: Tổ dân phố Ngoại Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Quỹ tín dụng nhân dân Thuỵ Vân trân trọng thông báo đến thành viên, khách hàng, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thuận tiện trong quá trình giao dịch và liên hệ công tác.

T/M QTDND Thụy Vân

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Lan Anh



 Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân Thay đổi phường Nông Trang Thông báo tỉnh Phú Thọ Giấy phép Tháng 7 Căn cứ Tổ dân phố Giao dịch
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