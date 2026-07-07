Gửi hàng đi Anh từ Việt Nam: Đừng đánh đồng thị trường Anh với khối EU

Trong thương mại quốc tế, những thay đổi về địa chính trị thường kéo theo sự thay đổi lớn về chính sách thuế và thủ tục logistics. Với thị trường Anh, Brexit chính là bước ngoặt như vậy.

Không ít cá nhân, shop bán hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam vẫn nhầm lẫn giữa quy định nhập khẩu của Vương quốc Anh với Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, sau Brexit, Anh đã vận hành hệ thống thuế và thủ tục hải quan hoàn toàn độc lập. Sự thiếu cập nhật về thay đổi này đang khiến nhiều người gửi hàng đi Anh bị phát sinh thêm chi phí, chậm thông quan, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ với đối tác tại Anh.

"Bẫy pháp lý” hậu Brexit và sự nhầm lẫn về điều kiện giao hàng đến Anh

Sau Brexit, nhiều chứng từ và mã định danh kinh tế (EORI) do EU cấp không còn giá trị pháp lý tại Anh. Hàng hóa muốn nhập khẩu vào Vương quốc Anh bắt buộc phải sử dụng mã EORI theo hệ thống UK và tuân thủ biểu thuế riêng của nước này.

Tuy nhiên, rủi ro phổ biến nhất hiện nay lại đến từ việc nhầm lẫn giữa hai điều kiện giao hàng quốc tế DAP và DDP.

Nhiều người gửi chọn gói dịch vụ gửi hàng đi Anh giá rẻ với hình thức DAP (Delivered at Place), nghĩa là cước phí chỉ bao gồm tiền vận chuyển chặng thô. Khi hàng cập bến nước Anh, cơ quan hải quan sẽ truy thu thuế VAT nhập khẩu và thuế mậu dịch. Không ít trường hợp người nhận bất ngờ vì phát sinh chi phí quá cao nên từ chối nhận hàng, khiến kiện hàng bị lưu kho hoặc buộc hoàn trả về Việt Nam và người gửi tại Việt Nam phải gánh chịu toàn bộ chi phí quay đầu kèm phí phạt lưu kho lũy tiến.

Ngược lại, với DDP (Delivered Duty Paid), người gửi phải thanh toán toàn bộ thuế phí ngay từ đầu Việt Nam để hàng hóa được thông quan và phát tận tay người nhận không phát sinh thêm một đồng nào. Tuy nhiên, việc tính chính xác các khoản thuế theo diện DDP không hề đơn giản do hệ thống thuế hậu Brexit có nhiều thay đổi và phụ thuộc từng nhóm hàng.

Helen Express: Chuyên gia cố vấn rủi ro và quản trị chi phí giúp gửi hàng đi Anh nhanh chóng, an toàn

Để không rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” vì sai sót trong khâu thủ tục khiến hàng bị giữ lại hoặc chịu phí phạt, việc tìm kiếm một đối tác vận chuyển có năng lực cố vấn rủi ro và đảm bảo an toàn hàng hóa, thời gian nhanh chóng là việc cần thiết.

Với 9 năm kinh nghiệm gửi hàng đường hàng không và gửi hàng đi Anh đường biển cũng như trên tuyến Việt Nam - Châu Âu, Công ty TNHH Vận chuyển Helen Express đã và đang khẳng định vai trò là một nhà tư vấn giải pháp toàn diện.

Thay vì chỉ tiếp nhận và chuyển phát hàng hóa đơn thuần, Helen Express hỗ trợ toàn bộ trọn gói các thủ tục hải quan cũng như những vấn đề phát sinh khi gửi hàng đi Anh giúp hạn chế rủi ro cho cả người gửi và người nhận với những ưu điểm sau:

Hơn 9 năm kinh nghiệm thực chiến: Có khả năng xử lý để đảm bảo gửi hàng nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn.

Giảm thiểu mọi rủi ro: Trực tiếp hoàn thiện mọi thủ tục, đảm bảo hồ sơ hợp lệ và dễ dàng thông quan.

Linh hoạt các điều kiện giao hàng (Incoterms): Xử lý trước các rủi ro về thuế phí nhập khẩu, tránh nguy cơ giam hàng dẫn đến phát sinh chi phí lưu kho bãi.

Chuẩn hóa kỹ thuật đóng gói: Kiểm soát quy cách kiện hàng, xử lý đóng gói để thu gọn trọng lượng thể tích, tối ưu cước phí vận chuyển cho doanh nghiệp.

Bảo hiểm hàng hóa 100%: Cung cấp gói bảo hiểm cam kết đền bù 100% giá trị hàng nếu xảy ra rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Luật chơi tại thị trường Anh hậu Brexit rất sòng phẳng nhưng vô cùng khắt khe. Đồng hành cùng một chuyên gia chuyển phát quốc tế với 9 năm kinh nghiệm như Helen Express sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro và tối ưu chi phí gửi hàng đi Anh.

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