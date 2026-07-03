ATPro Cung Cấp Cảm Biến Tốc Độ Gió Cho Điện Gió Thông Minh

Trong bối cảnh ngành năng lượng tái tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, điện gió trở thành nguồn năng lượng sạch được ưu tiên đầu tư tại Việt Nam và trên thế giới. Để hệ thống điện gió vận hành hiệu quả, ổn định và an toàn, giám sát chính xác tốc độ gió đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây chính là lý do các dòng cảm biến tốc độ gió được ứng dụng rộng rãi trong các dự án điện gió hiện đại.

Là đơn vị uy tín trong lĩnh vực tự động hoá và giải pháp IoT công nghiệp, ATPro Corp chuyên cung cấp các dòng cảm biến tốc độ gió chất lượng cao phục vụ cho hệ thống điện gió thông minh. Sản phẩm được đánh giá cao về độ chính xác, độ bền và khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều nền tảng giám sát khác nhau.

Tầm quan trọng của cảm biến tốc độ gió trong hệ thống điện gió

Trong hệ thống điện gió, tốc độ gió là yếu tố quyết định trực tiếp đến hiệu suất phát điện của tuabin. Do vậy, đo lường chính xác tốc độ gió giúp hệ thống tối ưu công suất phát điện, điều chỉnh góc quay cánh quạt phù hợp, giám sát điều kiện môi trường theo thời gian thực, cảnh báo gió mạnh gây nguy hiểm, bảo vệ tuabin trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tăng tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì.

Nếu không có cảm biến tốc độ gió, hệ thống tuabin rất khó vận hành hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực có điều kiện thời tiết thay đổi liên tục.

Ngày nay, trong các nhà máy điện gió hiện đại, cảm biến tốc độ gió thường được tích hợp cùng hệ thống SCADA, PLC, IoT nhằm xây dựng giải pháp giám sát và điều khiển tự động toàn diện.

Cảm biến tốc độ gió đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành - lĩnh vực

ATPro - Đơn vị cung cấp cảm biến tốc độ gió cho điện gió uy tín, đáng tin cậy

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hoá công nghiệp và IoT, ATPro đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp, nhà máy và dự án năng lượng trên toàn quốc.

ATPro cung cấp đa dạng các dòng cảm biến tốc độ gió phục vụ cho nhà máy điện gió, trạm quan trắc thời tiết, hệ thống năng lượng tái tạo, công trình xây dựng cao tầng, cảng biển, hệ thống giám sát môi trường,... Sản phẩm do ATPro phân phối đều được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cùng khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

Các dòng cảm biến tốc độ gió nổi bật do ATPro cung cấp phải kể đến:

Cảm biến tốc độ gió RK100-02

RK100-02 là dòng cảm biến đo tốc độ gió dạng cốc xoay 3 chén, được thiết kế với độ nhạy cao, khả năng chống ăn mòn tốt và hoạt động ổn định ngoài trời trong thời gian dài. Thiết bị sử dụng cơ chế đo tốc độ gió bằng cốc xoay, giúp ghi nhận chính xác tốc độ gió ngay cả trong điều kiện gió nhẹ. Phần cốc đo được làm từ vật liệu sợi carbon có trọng lượng nhẹ, độ bền cao giúp tăng tuổi thọ thiết bị và cải thiện khả năng vận hành trong môi trường khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật của cảm biến tốc độ gió RK100-02:

- Phạm vi đo: 0 - 45 m/s

- Độ phân giải: 0.1 m/s

- Độ chính xác: ±(0.3+0.03V) m/s

- Ngưỡng khởi động: < 0.5 m/s

- Tốc độ gió giới hạn: 50 m/s

- Nguồn cấp: 5V, 12 - 24V

- Chuẩn bảo vệ: IP65

- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~+ 50°C

- Kích thước rotor: Ø179 mm

- Khối lượng (chưa đóng gói): 170g

- Chất liệu chính: Carbon fiber

Cảm biến tốc độ gió RK100-02

Cảm biến đo tốc độ gió siêu âm RK120-03

RK120-03 là sản phẩm cảm biến được thiết kế để đo đồng thời tốc độ gió và hướng gió với độ chính xác cao. Thiết bị ứng dụng nguyên lý siêu âm hiện đại, không sử dụng bộ phận cơ khí chuyển động nên có độ bền vượt trội, khả năng phản hồi nhanh và hầu như không cần bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.

Hiện nay, cảm biến đo tốc độ gió siêu âm RK120-03 được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện gió thông minh, trạm khí tượng tự động, nhà máy điện mặt trời, cảng biển, hệ thống SCADA và IoT công nghiệp. Với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt, RK120-03 trở thành giải pháp đo tốc độ gió hiện đại được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Thông số kỹ thuật của cảm biến đo tốc độ gió siêu âm RK120-03:

- Dải đo tốc độ gió: 0 - 40 m/s, độ phân giải: 0.1 m/s

- Dải đo hướng gió: 0 - 360°, độ phân giải: 1°

- Nguồn cấp: 12 - 24VDC

- Chuẩn bảo vệ: IP65

- Tín hiệu đầu ra: RS232/RS485 (Modbus/NMEA-0183), SDI-12

- Tiêu thụ điện năng: 1.7W

- Nhiệt độ hoạt động: -30°C - +60°C

- Kích thước: Ф82*108mm

- Khối lượng (chưa đóng gói): 0.8kg

- Chất liệu chính: ABS

Cảm biến đo tốc độ gió siêu âm RK120-03

Nếu cần hỗ trợ tư vấn lựa chọn sản phẩm cảm biến tốc độ gió phù hợp, liên hệ với ATPro ngay hôm nay!

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