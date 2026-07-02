Độc lạ phụ kiện OPPO Bubble hỗ trợ xem trước camera sau và hiển thị video độc nhất vô nhị

OPPO Bubble đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu thích công nghệ khi kết hợp cùng OPPO Reno16 F. Phụ kiện này khẳng định sức hút mạnh mẽ nhờ tính năng xem trước camera sau, đồng thời khả năng hiển thị video cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị trong quá trình sử dụng. Để giúp bạn tìm hiểu chi tiết về các tính năng nổi bật này, nội dung dưới đây sẽ phân tích chi tiết hơn.

OPPO Bubble có gì nổi bật?

OPPO Bubble thu hút sự chú ý nhờ thiết kế độc đáo cùng nhiều tính năng hỗ trợ trải nghiệm sử dụng smartphone. Dưới đây là những thông số và điểm nổi bật giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về mẫu phụ kiện này.

Thiết kế màn hình phụ AMOLED từ tính độc đáo

OPPO Bubble đánh dấu bước đột phá khi là màn hình phụ hình tròn từ tính đầu tiên của hãng. Phụ kiện này mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng nhờ sở hữu thân máy cực mỏng chỉ 7mm cùng trọng lượng siêu nhẹ vỏn vẹn 27.5 gram.

Thiết bị được trang bị tấm nền cảm ứng AMOLED cao cấp, cho phép trình chiếu đa dạng từ hình nền tĩnh, ảnh động cho đến video. Người dùng có thể thỏa sức cá nhân hóa giao diện bằng các biểu tượng cảm xúc hay chủ đề trang trí yêu thích.

Màn hình AMOLED từ tính mang tính cá nhân hóa cao.

Chính sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ hiển thị và tính năng từ tính đã biến thiết bị này thành một món trang sức công nghệ thực thụ. Nhờ đó, mặt sau của những chiếc điện thoại như Reno 16F sẽ trở nên nổi bật và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hỗ trợ chụp ảnh selfie và xem trước từ xa

OPPO Bubble mang đến một giải pháp tối ưu giúp việc chụp ảnh tự sướng hay ghi lại những bức hình nhóm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, thiết bị được trang bị chức năng xem trước trực tiếp không dây, giúp kết nối ổn định với những smartphone như OPPO Reno16 F ở khoảng cách đến 10 mét.

Khả năng xem trước từ xa, giúp căn chỉnh khung hình ưng ý.

Nhờ công nghệ thông minh này, người dùng có thể thoải mái kiểm tra bố cục và điều chỉnh góc độ một cách chuẩn xác. Thêm vào đó, khả năng kích hoạt chụp từ xa giúp người dùng có thể thao tác dễ dàng mà không cần phải cầm trực tiếp chiếc điện thoại trên tay.

Kết nối thông minh và tính linh hoạt cao

OPPO Bubble mang lại sự tiện dụng cho người dùng nhờ khả năng tự động nhận diện và ghép nối không dây. Thiết bị có thể kết nối nhanh chóng với các mẫu điện thoại OPPO Reno 16 F tương thích khi đặt gần nhau. Bên cạnh đó, phụ kiện độc đáo này còn được OPPO ưu ái trang bị viên pin dung lượng 550mAh, giúp duy trì thời gian hoạt động bền bỉ.

Kết nối nhanh chóng với điện thoại cùng tính linh hoạt cao.

Không chỉ dừng lại ở việc gắn chặt vào mặt lưng smartphone thông qua lực hút từ tính, thiết bị còn thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Khi kết hợp cùng những chiếc ốp lưng bảo vệ chuyên dụng, chiếc phụ kiện này có thể biến hóa thành một món phụ kiện treo độc lập đầy phong cách và lạ mắt.

Cập nhật giá bán của OPPO Bubble hiện nay

Theo thông tin công bố, OPPO Bubble dự kiến sẽ được mở bán tại thị trường Việt Nam với mức giá khoảng 2 triệu đồng. Phụ kiện này được thiết kế để tương thích với một số mẫu smartphone OPPO như OPPO Reno16 F, OPPO Find X9, OPPO Find X9 Pro và OPPO Find X9 Ultra, mang đến thêm lựa chọn cho người dùng trong quá trình sử dụng thiết bị.

Mua OPPO Bubble ở đâu uy tín?

OPPO Bubble sẽ được phân phối chính hãng tại hệ thống CellphoneS trong thời gian tới. Khi sản phẩm lên kệ, người dùng có thể dễ dàng tham khảo thông tin về giá bán, trải nghiệm trực tiếp và lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu. Bên cạnh đó, việc mua hàng tại hệ thống phân phối chính hãng cũng giúp đảm bảo nguồn gốc sản phẩm và chính sách hậu mãi theo quy định của nhà sản xuất.