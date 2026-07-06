Nhà máy Cơ Khí Anpha - Giải pháp dây chuyền đóng gói bao bì thực phẩm tự động cho doanh nghiệp

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thực phẩm tại Việt Nam đang có xu hướng đầu tư dây chuyền đóng gói tự động để nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng đồng đều và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Trong xu hướng đó, Nhà máy Cơ Khí Anpha, thương hiệu Anpha Tech được biết đến là đơn vị uy tín có khả năng cung cấp các giải pháp dây chuyền đóng gói bao bì thực phẩm tự động phù hợp với đặc thù sản xuất của từng doanh nghiệp.

Tổng quan về nhà máy Cơ Khí Anpha

Thành lập năm 2008, Công ty TNHH TM SX KT Cơ Khí Anpha (thương hiệu Anpha Tech) chuyên chế tạo máy đóng gói bao bì tự động. Khác với đơn vị thương mại chỉ bán thiết bị có sẵn, Anpha Tech trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, với mục tiêu đồng bộ cho cả công đoạn đóng gói thay vì từng máy riêng lẻ.

- Dây chuyền đóng gói bao bì thực phẩm tùy chỉnh theo đặc thù sản xuất của từng doanh nghiệp thay vì cấu hình cố định.

- Anpha Tech luôn đánh giá và điều chỉnh thông số theo tính chất thực tế của sản phẩm.

- Kinh nghiệm triển khai tại nhiều doanh nghiệp thực phẩm với quy mô khác nhau.

Theo đại diện của Anpha Tech, việc trực tiếp làm chủ khâu chế tạo giúp nhà máy chủ động điều chỉnh thiết kế thay vì phụ thuộc vào cấu hình có sẵn từ bên thứ ba.

Quy trình thiết kế dây chuyền đóng gói thực phẩm theo yêu cầu tại Anpha Tech

Trước khi thiết kế và chế tạo, đội ngũ kỹ thuật của Anpha Tech sẽ tiến hành tìm hiểu thông tin đặc tính thực phẩm, định lượng, loại bao bì, công suất mong muốn cũng như mặt bằng sản xuất của từng doanh nghiệp.

Từ đó, một dây chuyền đóng gói bao bì do Anpha Tech cung cấp có thể được tích hợp nhiều công đoạn phù hợp như: Cấp liệu, định lượng, chiết rót, đóng gói, hàn miệng bao, in ngày sản xuất, băng tải và kiểm tra thành phẩm. Việc kết nối các công đoạn thành một hệ thống đồng bộ, thay vì vận hành riêng lẻ sẽ giúp giảm thao tác thủ công và duy trì sự ổn định khi sản xuất liên tục.

Anpha Tech cung cấp giải pháp đóng gói phù hợp với nhiều ngành thực phẩm

Dây chuyền đóng gói của Anpha Tech có thể được ứng dụng cho nhiều nhóm sản phẩm, tiêu biểu như: Gia vị, bột thực phẩm, cà phê, trà, hạt dinh dưỡng, ngũ cốc, thực phẩm khô cho đến sản phẩm dạng lỏng và sệt như nước sốt hay thực phẩm chế biến...

Anpha Tech hiểu rõ nhu cầu đầu tư dây chuyền của mỗi doanh nghiệp sẽ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển, ví dụ có doanh nghiệp lần đầu đầu tư hệ thống đóng gói, có đơn vị đang mở rộng quy mô nhà máy hoặc cần nâng cấp dây chuyền hiện hữu để tăng công suất.

Vì vậy, việc đánh giá đúng nhu cầu thực tế ngay từ đầu luôn một trong những phương châm hoạt động của nhà mày Cơ Khí Anpha để xây dựng cấu hình phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vừa tối ưu chi phí đầu tư và vận hành lâu dài.

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển lâu dài

Đối với một khoản đầu tư dài hạn như dây chuyền đóng gói bao bì thực phẩm tự động, điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là chất lượng thiết bị mà còn là năng lực đồng hành của đơn vị cung cấp trong suốt quá trình vận hành. Tại nhà máy Cơ Khí Anpha, quy trình hợp tác thường bao gồm tư vấn giải pháp, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, chạy thử, chuyển giao vận hành, cùng các dịch vụ bảo trì, sửa chữa và nâng cấp khi nhu cầu sản xuất thay đổi.

Theo ông Phạm Ngọc Hòa - CEO Cơ Khí Anpha, hiệu quả của một dây chuyền đóng gói không chỉ được đánh giá qua công suất, mà còn ở mức độ phù hợp với quy trình sản xuất và định hướng phát triển của từng doanh nghiệp. Vì vậy, việc khảo sát thực tế và thiết kế giải pháp theo nhu cầu luôn được Anpha Tech ưu tiên trong mỗi dự án.

Trong bối cảnh tự động hóa ngày càng trở thành xu hướng của ngành thực phẩm, lựa chọn một đơn vị có khả cung cấp dây chuyền đóng gói theo yêu cầu sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tùy chỉnh thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và mở rộng sản xuất trong tương lai. Với định hướng đó, Anpha Tech tiếp tục phát triển các giải pháp dây chuyền đóng gói thực phẩm tự động, đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao năng suất và xây dựng hệ thống sản xuất bền vững.

CÔNG TY TNHH TM - SX - KT CƠ KHÍ ANPHA[Tên thương hiệu ngắn: Anpha Tech]

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