MB thúc đẩy hệ sinh thái tài chính - thuế số, đồng hành cùng doanh nghiệp Phú Thọ

Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế, việc MB phối hợp với Cục Thuế và các Thuế địa phương được xem là bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ người nộp thuế. Tại Phú Thọ, mô hình kết nối ngân hàng số với nền tảng thuế điện tử có thể giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ và phát triển minh bạch hơn.

Ảnh: Bộ giải pháp số hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quản trị tài chính – thuế.

Hộ kinh doanh cần công cụ đơn giản, dễ dùng

Với cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Phú Thọ, chuyển đổi số thuế gắn trực tiếp với quản trị doanh thu, dòng tiền, hóa đơn điện tử và hồ sơ tài chính minh bạch. Sự tham gia của ngân hàng thương mại như MB giúp người nộp thuế có thêm kênh hỗ trợ gần với hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Bên cạnh nhóm giải pháp dành cho doanh nghiệp, MB giới thiệu bộ giải pháp MB Seller dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với thông điệp “Buôn bán an tâm”. Bộ giải pháp gồm 5 trụ cột: An tâm thu chi, An tâm quản trị, An tâm Thuế, An tâm Vốn và An tâm Sinh lời. Trong đó, An tâm thu chi cung cấp tài khoản hộ kinh doanh, hỗ trợ tách bạch dòng tiền cá nhân và kinh doanh, sẵn sàng liên kết eTax Mobile; loa thanh toán miễn phí 5 năm, bảo hành 1 đổi 1, giúp đối soát giao dịch tức thì.

Trọng tâm của MB Seller là An tâm Thuế, với các tính năng hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự động ghi sổ doanh thu theo chuẩn quy định phục vụ kê khai thuế, đăng ký và xuất hóa đơn điện tử, nộp thuế trực tuyến. Trên nền tảng dữ liệu tài chính được số hóa, MB tiếp tục đồng hành qua các giải pháp An tâm Vốn và An tâm Sinh lời, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn lực tài chính với lãi suất hấp dẫn và tối ưu dòng tiền phục vụ mở rộng kinh doanh.

Hợp tác với Cơ quan Thuế để hỗ trợ chuyển đổi số

Ngày 26/6/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng 20 Thuế tỉnh, thành phố trên cả nước đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong chuyển đổi số, kê khai, nộp thuế điện tử và tiếp cận các giải pháp tài chính – ngân hàng hiện đại. Sau sự kiện, MB đã chính thức ký kết hợp tác đầy đủ với 33 Thuế địa phương nơi có chi nhánh của MB.

Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo MB, Cục Thuế và đại diện 20 cơ quan Thuế tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Thỏa thuận hướng tới kết nối liền mạch giữa tài khoản ngân hàng với các nền tảng thuế điện tử, qua đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế thuận tiện, an toàn hơn.

Yêu cầu mới trong quản lý thuế

Nghị định 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 3/2026 đặt ra bước chuyển mới trong quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh với mục tiêu minh bạch dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo doanh thu phát sinh. Cùng với đó, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ 01/7/2026 tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản trong quản lý nhà nước về thuế, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế.

Ảnh: Ông Phạm Như Ánh – Tổng giám đốc MB phát biểu tại sự kiện.

MB đồng hành bằng công nghệ và mạng lưới địa phương

Tại sự kiện, ông Phạm Như Ánh – Tổng giám đốc MB khẳng định lễ ký kết có ý nghĩa đặc biệt – không chỉ với MB và Cơ quan Thuế, mà hơn hết, với hàng triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đang mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn. “Trên cơ sở thế mạnh về công nghệ, hạ tầng số và kinh nghiệm phục vụ số lượng lớn khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, MB cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc triển khai các giải pháp thanh toán thuế điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ kết nối dữ liệu phục vụ tuân thủ nghĩa vụ thuế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng đơn giản, thuận tiện và hiệu quả,” CEO MB cho biết. Đánh giá cao vai trò đồng hành của các ngân hàng thương mại, trong đó có MB, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: “Với vị thế và bề dày lịch sử phát triển, Cục Thuế tin tưởng rằng Ngân hàng TMCP Quân đội sẽ tiếp tục đóng vai trò là một trong những đối tác tin cậy để đồng hành cùng cơ quan thuế trong việc hỗ trợ thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững đúng định hướng của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, bên cạnh những định hướng đã đề ra, Cục Thuế mong muốn MB cùng các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và triển khai hoàn thiện các giải pháp kết nối, trao đổi dữ liệu nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đặc biệt trong hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo thời gian thực.”

Trong bối cảnh đó, MB chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng thỏa thuận hợp tác với cơ quan thuế các cấp, gắn với mục tiêu đẩy mạnh giao dịch nộp thuế qua kênh điện tử, thúc đẩy liên kết dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng để hỗ trợ đối soát, xác minh nghĩa vụ thuế theo thời gian thực. Thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch cùng nền tảng ngân hàng số, MB triển khai các hoạt động hướng dẫn, tư vấn trực tiếp và trực tuyến cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Dữ liệu minh bạch mở đường tiếp cận vốn

Nội dung hợp tác giữa MB – Cục Thuế tập trung đồng hành cùng người nộp thuế trong toàn bộ hành trình phát triển: từ ngày đầu thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký mã số thuế, qua quá trình vận hành, kê khai, nộp thuế, đến khâu tiếp cận tín dụng ngân hàng dựa trên lịch sử tuân thủ thuế minh bạch để mở rộng kinh doanh.

Tại buổi lễ, đại diện Khối Ngân hàng số của MB trình bày phương án triển khai các giải pháp dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất, hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp qua BIZ MBBank, bao gồm gói tài trợ chi phí thành lập, ưu đãi chữ ký số và hóa đơn điện tử. Thứ hai, phối hợp truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực quản trị thuế, giúp doanh nghiệp cập nhật chính sách, tuân thủ đúng quy định và xây dựng năng lực quản trị thuế nội bộ. Thứ ba, cấp tín dụng tự động cho doanh nghiệp SME dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử và lịch sử tuân thủ thuế, với hạn mức tín chấp lên tới 5 tỷ đồng, thời gian giải ngân tối đa 2 ngày làm việc, phí bảo lãnh và ký quỹ 0%, phát hành chứng thư trong vòng 1,5 giờ; toàn bộ quy trình được thực hiện 100% online trên BIZ MBBank.

Theo định hướng này, dữ liệu minh bạch không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn trở thành cơ sở để doanh nghiệp nâng cao uy tín tài chính, tiếp cận vốn nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Doanh nghiệp minh bạch hơn về thuế có điều kiện tiếp cận vốn tốt hơn; vốn tốt hơn giúp kinh doanh hiệu quả hơn; hiệu quả kinh doanh tốt hơn tạo nền tảng cho nguồn thu thuế bền vững hơn.

MB được thành lập năm 1994, hiện phục vụ 38 triệu khách hàng, sở hữu hai nền tảng số chủ lực là App MBBank và BIZ MBBank cùng mạng lưới hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch.