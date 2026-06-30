Thông báo đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào viên chức năm 2026

Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ thông báo đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào viên chức năm 2026 như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TIẾP NHẬN

Chỉ tiêu cần tiếp nhận: 29 chỉ tiêu, vị trí việc làm cụ thể như sau:

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (Mã số: V.09.02.03): 22 chỉ tiêu. Trong đó:

- Ngành/nghề Bảo trì và sửa chữa ô tô: 01 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Vận hành máy thi công nền: 02 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Kỹ thuật xây dựng: 03 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Điện - Nước: 02 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Điện công nghiệp: 03 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Công nghệ thông tin: 02 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Công nghệ ô tô: 01 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Cắt gọt kim loại: 02 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Kế toán doanh nghiệp: 02 chỉ tiêu;

- Môn học Pháp luật: 01 chỉ tiêu;

- Môn học Giáo dục chính trị: 01 chỉ tiêu;

- Môn học Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu;

- Môn học Giáo dục thể chất: 01 chỉ tiêu.

2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III (Mã số: V.09.02.04): 02 chỉ tiêu. Trong đó:

- Ngành/nghề Vận hành máy thi công nền: 01 chỉ tiêu;

- Ngành/nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 01 chỉ tiêu.

3. Chuyên viên về tổng hợp: 03 chỉ tiêu.

4. Nhân viên kỹ thuật: 02 chỉ tiêu.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

- Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ và các văn bản hướng dẫn, thẩm định của Sở Nội vụ Phú Thọ.

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ. Trích Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn riêng của thí sinh khi đăng ký dự tuyển theo từng vị trí việc làm

Ngoài những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định của pháp luật, thí sinh dự tuyển đảm bảo về điều kiện, trình độ chuyên môn của vị trí việc làm cần tuyển theo quy định dưới đây:

2.1. Đối với vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (Mã số: V.09.02.03), Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III (Mã số: V.09.02.04): Theo quy định tại Thông tư số 25/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng; Quyết định số 9732/QĐ-SNV ngày 05/5/2026 của Sở Nội vụ phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

2.2. Đối với vị trí Chuyên viên về tổng hợp: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022); Quyết định số 9732/QĐ-SNV ngày 05/5/2026 của Sở Nội vụ phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

2.3. Đối với vị trí Nhân viên kỹ thuật: Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 9732/QĐ-SNV ngày 05/5/2026 của Sở Nội vụ phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy định.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

2.1. Thời gian: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

- Thu hồ sơ từ ngày 29/6/2026 đến 17 giờ 00 ngày 3/7/2026.

2.2. Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức – Tài chính, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức: Tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Nội dung: gồm 02 vòng:

2.1. Vòng 1: kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thông báo kết quả kiểm tra vòng 1 cho thí sinh đăng ký dự tuyển. Thí sinh đạt kết quả vòng 1 thì được tham gia vòng 2.

2.2. Vòng 2:

- Hình thức: Thực hành (Sát hạch bằng trắc nghiệm trên giấy).

- Nội dung: Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

-Thời gian thi: Tối đa 30 phút/thí sinh (trước khi thi, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

-Thang điểm: 100 điểm.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch

3.1. Th ời gian:

- Vòng 1: Từ ngày 06/7/2026 đến ngày 08/7/2026.

- Vòng 2: Từ ngày 14/7/2026 đến ngày 17/7/2026.

3.2. Đ ịa điểm:

- Tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ (Khu 1B, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).

1._Thong_bao_dang_ky_du_tuyen_tiep_nhan_vao_vien_chuc_nam_2026.pdf

2._Bieu_yeu_cau_ve_trinh_do_theo_vi_tri_viec_lam_-_kem_thong_bao_dang_ky_du_tuyen.pdf