Nhập viện cấp cứu sau thời gian dùng thuốc giảm cân, người phụ nữ được phẫu thuật phối hợp điều trị bệnh lý gan mật

Mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn trong thời gian ngắn, nhiều người đã lựa chọn sử dụng thuốc giảm cân mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn có thể là những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tiếp nhận bệnh nhân Bùi Thị Thanh Thư (35 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và cơ thể mệt mỏi.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Theo chia sẻ của người bệnh, do đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp khách, chế độ ăn uống thất thường nhưng vẫn mong muốn duy trì vóc dáng, chị đã sử dụng thuốc giảm cân trong một thời gian. Khi xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, chị nghĩ mình mắc bệnh dạ dày nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, buộc chị phải đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng, chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, trong đó có chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla. Kết quả cho thấy bệnh nhân có tình trạng tràn dịch mật, kèm theo chỉ số men gan tăng cao khoảng 600 U/L, gấp nhiều lần giới hạn bình thường, cho thấy hệ thống gan mật đang bị tổn thương nghiêm trọng và cần được xử trí khẩn cấp.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi kết hợp điều trị, vừa xử trí tổn thương đường mật, vừa thực hiện cắt túi mật nhằm loại bỏ ổ bệnh, ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm lan rộng và các biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc mật, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan kéo dài.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công bằng phương pháp nội soi hiện đại với nhiều ưu điểm như: Ít đau sau mổ, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng... Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực. Chỉ sau 3 ngày, sức khỏe ổn định, bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện.

Chia sẻ sau điều trị, chị Bùi Thị Thanh Thư cho biết: "Đây là bài học rất lớn đối với tôi. Chỉ vì mong muốn giảm cân nhanh mà tôi đã chủ quan sử dụng thuốc giảm cân. Sau lần này, tôi hiểu rằng không có vóc dáng đẹp nào đáng để đánh đổi bằng sức khỏe. Tôi xin chân thành cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tận tình cứu chữa, giúp tôi sớm bình phục để trở về với gia đình".

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc hoặc sản phẩm giảm cân khi chưa được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, sốt hoặc vàng da sau quá trình sử dụng thuốc giảm cân, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Ngọc Lan (Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt)