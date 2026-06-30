Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ghi dấu ấn với giải thưởng Báo cáo xuất sắc nhất

Vừa qua, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân đã được tổ chức tại Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, bác sĩ và kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước cùng các quốc gia trong khu vực.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Khuất Quang Dũng (Khoa Chẩn đoán hình ảnh) đã tham gia nhóm nghiên cứu với đề tài: “Đánh giá bước đầu mức liều đạt được (AD) và mức liều tham chiếu chẩn đoán (DRL) trong chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang ở người trưởng thành: Nghiên cứu đa trung tâm tại Việt Nam”.

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh Khuất Quang Dũng (bên trái) - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vinh dự được trao Giải Báo cáo xuất sắc nhất tại hội nghị.

Nghiên cứu nhằm tối ưu hóa liều tia hấp thu trong các lần chụp cắt lớp vi tính (CT) thường quy không tiêm thuốc cản quang đối với các vùng sọ não, ngực và bụng. Đồng thời, kết quả nghiên cứu hướng tới xây dựng mức liều tham chiếu chẩn đoán của Việt Nam, làm cơ sở so sánh với một số quốc gia trên thế giới. Đây là nghiên cứu đầu tiên được triển khai tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đề tài đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các giáo sư, chuyên gia và chủ tọa hội nghị, cũng như sự ghi nhận từ các đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Vượt qua nhiều công trình khoa học chất lượng, nghiên cứu vinh dự được trao Giải Báo cáo xuất sắc nhất tại hội nghị.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu đã gửi bài tới Tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam và hiện đang trong quá trình phản biện chuyên môn. Dự kiến, giai đoạn 2 sẽ hướng tới hoàn thiện dữ liệu và công bố kết quả trên các tạp chí khoa học quốc tế vào đầu năm tới.

Sự tham gia của đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong dự án khoa học quy mô toàn quốc không chỉ thể hiện tinh thần nghiên cứu, học hỏi không ngừng của đội ngũ cán bộ y tế mà còn khẳng định vai trò, đóng góp tích cực của bệnh viện trong các hoạt động khoa học chuyên ngành.

Ngọc Lan (Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt)