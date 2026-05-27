NASA công bố kế hoạch dựng “đại bản doanh” trên Mặt trăng

Chưa đầy 2 tháng sau chuyến bay vòng quanh Mặt trăng của sứ mệnh Artemis II, NASA đã bắt đầu đặt hàng chế tạo các tàu đổ bộ, xe tự hành và thiết bị bay không người lái phục vụ căn cứ quy mô lớn trên hành tinh này.

Bức ảnh do phi hành đoàn Artemis II chụp từ quỹ đạo Mặt trăng cho thấy Mặt trăng bị Mặt trời che khuất ngày 6/4/2026. Ảnh: NASA

Ngày 26/5, Cơ quan vũ trụ Mỹ công bố giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch xây dựng căn cứ Mặt trăng, đồng thời trao các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la cho 4 công ty Mỹ.

Hãng Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos sẽ cung cấp 2 tàu đổ bộ để đưa các xe địa hình lên Mặt trăng tại khu vực gần cực nam. Những phương tiện này, được gọi là “lunar terrain vehicles” (xe địa hình Mặt trăng), sẽ do Astrolab và Lunar Outpost chế tạo.

Firefly Aerospace - doanh nghiệp từng hạ cánh thành công xuống Mặt trăng vào năm ngoái - sẽ đưa những máy bay không người lái đầu tiên lên hành tinh này.

Toàn bộ các thiết bị trên dự kiến sẽ được triển khai trước khi nhóm phi hành gia Artemis đầu tiên đặt chân xuống Mặt trăng, dự kiến sớm nhất vào năm 2028.

Trong sứ mệnh Artemis II vào tháng 4 vừa qua, 4 phi hành gia của Mỹ và Canada đã bay quanh Mặt trăng, tiến xa hơn so với các phi hành đoàn Apollo cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970.

Với sứ mệnh Artemis III vào năm tới, 1 nhóm phi hành gia khác sẽ thực hành ghép nối tàu Orion của NASA trên quỹ đạo Trái đất với các tàu đổ bộ Mặt trăng mà Blue Origin và SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển.

NASA đặt mục tiêu triển khai sứ mệnh Artemis III vào giữa năm 2027, với kế hoạch đưa 2 phi hành gia hạ cánh xuống Mặt trăng sớm nhất vào năm 2028.

Giai đoạn 2 của kế hoạch lập căn cứ Mặt trăng kéo dài từ năm 2029 tới đầu thập niên 2030, sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng lâu dài, bao gồm cả lưới điện. Đến giai đoạn thứ 3 trong thập niên 2030, căn cứ dự kiến sẽ đủ khả năng hỗ trợ các phi hành gia lưu trú dài ngày trong các khu sinh hoạt cố định chuyên biệt.

“Khi đó, chúng ta sẽ có thể nói rằng: ‘Chúng ta hiện diện thường trực ở đây và sẽ không từ bỏ nó’”, Giám đốc chương trình căn cứ Mặt trăng Carlos Garcia-Galan cho biết.

Ông Garcia-Galan hình dung căn cứ Mặt trăng sẽ trải rộng hàng trăm dặm vuông, với chu vi được đánh dấu bằng các máy bay không người lái mang tên MoonFall đặt tại các góc.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết, các dấu mốc lãnh thổ này thể hiện sự tôn trọng với tàu vũ trụ và thiết bị của các quốc gia khác có thể hoạt động gần đó. Ông cũng kỳ vọng các nước khác sẽ làm như vậy.

Theo ông Isaacman, mục tiêu của căn cứ Mặt trăng là thúc đẩy nền kinh tế Mặt trăng, phục vụ nghiên cứu khoa học và đặt nền móng cho các chuyến thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.

“Đối với những ai đang kiên nhẫn chờ đợi, cuộc trở lại vĩ đại đã ở rất gần và chúng tôi sẽ không chậm lại. Chúng tôi thực sự chỉ mới bắt đầu”, ông Isaacman nói.

Theo tienphong.vn