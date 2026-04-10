{title}
{publish}
{head}
Bạn đọc hỏi: Những trường hợp nào được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10/5/2026?
Về vấn đề này. Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2026 đã quy định trường hợp được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định như sau:
Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp phải được nêu cụ thể tại văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của BHXH. Ảnh: CTV
Trường hợp người sử dụng lao động có điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không quá 5 năm.
Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp này khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi thuộc một trong các trường hợp sau:
Bị tử vong.
Đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.
Có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.
Người lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.
Như vậy, người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp này khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP hoặc khi thuộc một trong 4 trường hợp sau:
Bị tử vong.
Đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.
Có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.
Người lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.
Theo baotintuc.vn
Khi lương cơ sở dự kiến tăng, phụ cấp của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng địa phương.
Nhiều địa phương đồng loạt ban hành kế hoạch, thông báo tiếp nhận hoặc giải quyết chế độ với cán bộ không chuyên trách cấp xã, tập trung trong tháng 4 và đầu tháng 5 để hoàn...
Tại Nghị định số 136/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định nâng mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng.
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 15 kèm theo Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa hoạt động thu...
baophutho.vn Tình trạng vứt rác bừa bãi đang gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Km11 trên tuyến đường tỉnh 310, đoạn qua địa phận xã Bình Xuyên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 617/QĐ-TTg ngày 06/4/2026 về việc xuất bản các chuyên trang báo chí đối ngoại bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng...
Nghị định số 97/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 25 về mở, chấm dứt, thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp...