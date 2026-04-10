Những trường hợp nào được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10/5/2026?

Bạn đọc hỏi: Những trường hợp nào được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10/5/2026?

Về vấn đề này. Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2026 đã quy định trường hợp được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp phải được nêu cụ thể tại văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của BHXH. Ảnh: CTV

Trường hợp người sử dụng lao động có điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không quá 5 năm.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp này khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Bị tử vong.

Đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

Có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Người lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Như vậy, người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp này khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP hoặc khi thuộc một trong 4 trường hợp sau:

Bị tử vong.

Đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

Có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Người lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Theo baotintuc.vn