Nội các Thái Lan cam kết tập trung giải quyết căng thẳng biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattapon Nakpanich đã cam kết tập trung giải quyết xung đột Thái Lan - Campuchia trong 4 tháng tới, đồng thời cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ đảm nhận vai trò truyền thông với công chúng về tình hình biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và các thành viên nội các chụp cảnh chung sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Bangkok ngày 24/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 25/9, ông Nattapon cho biết Trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia do chính phủ trước đó thành lập không còn cần thiết nữa, vì nội các mới với đầy đủ 36 thành viên đã được trang bị để xử lý vấn đề này. Bộ trưởng Nattapon lưu ý rằng Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và phụ trách các vấn đề an ninh, cho phép Thủ tướng phối hợp các nỗ lực giữa Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng để giải quyết các vấn đề an ninh hiệu quả hơn.

Ngoài tình hình Thái Lan - Campuchia, Đại tướng Nattapon cũng vạch ra các kế hoạch giải quyết các vấn đề an ninh tại các tỉnh biên giới phía Nam và dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. Ông tuyên bố rằng Thái Lan đã đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Myanmar từ Tachileik, đối diện huyện Mae Sai thuộc tỉnh Chiang Rai miền Bắc Thái Lan, đến trạm kiểm soát Singkhon ở tỉnh Ranong miền Nam Thái Lan, và ông sẽ xem xét các giải pháp cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, ông Nattapon cũng đề cập rằng quân đội sẽ hỗ trợ khắc phục tình trạng lũ lụt thường xuyên xảy ra ở huyện Mae Sai và ông dự định sẽ sớm đến thăm khu vực này. Hơn nữa, ông cho biết nhiệm kỳ ngắn hạn của mình sẽ bao gồm việc xem xét các yêu cầu mua sắm vũ khí của lực lượng vũ trang theo ngân sách tài khóa 2027.

Nguồn baotintuc.vn