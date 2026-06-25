Nơi giành lại sự sống cho bệnh nhi

Trong lĩnh vực nhi khoa, hồi sức cấp cứu luôn là chuyên ngành có yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và khả năng phối hợp đa khoa. Với đặc thù người bệnh là trẻ sơ sinh, trẻ sinh non và trẻ mắc các bệnh lý nguy kịch, mọi quyết định điều trị đều phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác để tận dụng “thời gian vàng” cứu sống người bệnh. Tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, việc đầu tư đồng bộ về nguồn nhân lực, trang thiết bị và triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu đã giúp điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến tỉnh trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc.

Hồi sức cấp cứu nhi khoa là lĩnh vực đặc thù bởi trẻ có những đặc điểm sinh lý khác biệt so với người trưởng thành. Diễn biến bệnh thường nhanh, khả năng bù trừ hạn chế và nhiều trường hợp không thể tự biểu đạt triệu chứng. Vì vậy, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào khả năng phát hiện sớm, hồi sức kịp thời và theo dõi liên tục của đội ngũ y, bác sĩ.

Cách đây 5 tháng, một bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trong tình trạng hôn mê sâu do viêm não Nhật Bản - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh cao. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã triển khai quy trình hồi sức tích cực, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, chống phù não và điều trị theo phác đồ chuyên khoa.

Sau nhiều tháng điều trị tích cực kết hợp phục hồi chức năng, bệnh nhi đã cai máy thở, phục hồi vận động và giao tiếp, từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Chứng kiến sự hồi phục của con, chị Dương Thị Toàn (xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Có lúc gia đình gần như tuyệt vọng. Nhưng nhờ sự tận tình của các bác sĩ, cháu đã cai được máy thở, cử động được chân tay và sức khỏe ngày càng tiến triển. Gia đình rất biết ơn các y, bác sĩ đã không từ bỏ hy vọng".

Theo các bác sĩ, đây là một trong nhiều trường hợp bệnh nhi nguy kịch được điều trị thành công tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Mỗi ngày, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp nhận nhiều ca sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp, viêm não, ngộ độc, đa chấn thương và tai nạn thương tích. Đây đều là những bệnh lý có nguy cơ đe dọa tính mạng, đòi hỏi phải được hồi sức tích cực ngay từ những giờ đầu để bảo tồn chức năng các cơ quan quan trọng và hạn chế tối đa di chứng.

Theo các bác sĩ, hồi sức nhi là lĩnh vực đặc biệt của y học bởi trẻ em không phải là “người lớn thu nhỏ”. Mỗi lứa tuổi có đặc điểm sinh lý khác nhau, chỉ một thay đổi nhỏ về nhịp tim, nhịp thở, huyết áp hay tri giác cũng có thể báo hiệu tình trạng diễn biến nặng. Vì vậy, bác sĩ hồi sức không chỉ cần kinh nghiệm lâm sàng mà còn phải theo dõi liên tục, đánh giá chính xác từng chỉ số sinh tồn để lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: "Hồi sức cấp cứu trẻ em có nhiều đặc thù khác so với người lớn. Việc thăm khám, khai thác bệnh sử phải rất kỹ lưỡng. Chỉ cần chậm phát hiện hoặc xử trí không kịp thời, tình trạng của trẻ có thể diễn biến nặng rất nhanh. Vì vậy, bác sĩ luôn phải theo dõi sát từng chỉ số, từng thay đổi nhỏ để đưa ra quyết định điều trị chính xác".

Hệ thống lồng ấp hiện đại tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sơ sinh nâng cao chất lượng điều trị trẻ sơ sinh.

Để nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã đầu tư đồng bộ hệ thống máy thở, monitor theo dõi đa thông số cùng nhiều thiết bị hồi sức hiện đại, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh.

Song song với hồi sức nhi, công tác hồi sức sơ sinh cũng được xác định là lĩnh vực mũi nhọn của bệnh viện. Nhiều trẻ sinh cực non chỉ nặng khoảng 500 gram, trẻ nhẹ cân hoặc mắc bệnh lý ngay sau sinh đã được điều trị thành công nhờ hệ thống lồng ấp hiện đại, các kỹ thuật hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng chuyên biệt và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt.

Bác sĩ Phùng Thị Hương Thảo - Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sơ sinh cho biết: "Đối với trẻ sinh non hoặc mắc bệnh lý sau sinh, thời gian cấp cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định. Chúng tôi luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ để tiếp nhận, hồi sức ngay sau sinh, đồng thời theo dõi sát diễn biến của trẻ, phối hợp nhiều chuyên khoa nhằm nâng cao tỷ lệ sống và hạn chế tối đa các di chứng".

Không chỉ tập trung điều trị, bệnh viện còn hướng dẫn gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi trẻ sau xuất viện nhằm bảo đảm quá trình phục hồi và phát triển lâu dài.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết: "Bệnh viện luôn quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cử bác sĩ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa giúp nhiều trường hợp bệnh nhi nguy kịch được chẩn đoán sớm, xử trí kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị".

Việc điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của đội ngũ thầy thuốc. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược đầu tư phát triển chuyên ngành hồi sức sơ sinh và hồi sức nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng cao, việc làm chủ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của bệnh viện là cơ sở y tế chuyên khoa đầu ngành về sản - nhi của tỉnh.

Hà Giang