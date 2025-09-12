Nơi lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hoá, lịch sử

Nằm bên dòng Đà Giang thơ mộng, trên địa bàn phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 không chỉ là nơi trưng bày, bảo tồn hàng nghìn hiện vật quý báu mà còn trở thành không gian văn hóa sinh động, giúp công chúng cảm nhận rõ hơn mạch chảy lịch sử dân tộc. Với nhiều hoạt động chuyên đề đặc sắc, bảo tàng đã và đang khẳng định vai trò là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng.

Đông đảo học sinh trường THPT Công Nghiệp, phường Hoà Bình tham quan Gian trưng bày chuyên đề “Dưới lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”.

Những ngày đầu tháng 9, không khí tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 sôi động hơn thường lệ. Gian trưng bày trung tâm đang mở cửa chuyên đề “Dưới lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh” khai trương vào trung tuần tháng 5/2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, đoàn viên, khách tham quan trong và ngoài tỉnh.

Gian trưng bày chuyên đề “Dưới lá cờ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh” với nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật gốc.

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật gốc, trưng bày tái hiện sinh động 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời giới thiệu chặng đường phát triển của tỉnh Hoà Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nội dung được chia làm hai phần: Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm xây dựng và phát triển và Tỉnh Hoà Bình vững bước dưới lá cờ Đảng quang vinh. Những dấu mốc lịch sử quan trọng từ Cách mạng tháng Tám, hai cuộc kháng chiến, đến công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện lên rõ nét qua từng bức ảnh, hiện vật.

Cùng bạn bè tham quan, em Hồ Phương Thảo, học sinh Trường THPT Công Nghiệp (phường Hoà Bình) chia sẻ: Đến đây, em cảm nhận được hơi thở của lịch sử qua từng hiện vật. Lần đầu tiên được tận mắt thấy các vũ khí thô sơ của quân giải phóng những ngày đầu đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách; thấy được những mốc son chói lọi của Đảng qua các thời kỳ. Em thấy rất tự hào và nhận ra trách nhiệm của mình phải học tập tốt hơn, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Không gian trưng bày chuyên đề “Nghe lời gốm kể” tại Bảo tàng.

Song song với đó, ở bên trái tầng 2 mở ra gian trưng bày chuyên đề “Nghe lời gốm kể” cũng tạo ấn tượng mạnh mẽ. Với trên 250 hiện vật gốm sứ, tài liệu, hình ảnh, chuyên đề giới thiệu bộ sưu tập độc đáo khai quật từ các ngôi mộ cổ người Mường. Nội dung được chia làm hai phần: Lịch sử mộ Mường qua tư liệu gốm và Sưu tập gốm cổ trong mộ Mường. Mỗi chiếc bát, bình, hũ gốm không chỉ là đồ tuỳ táng mà còn phản ánh đời sống vật chất, tinh thần và sự giao lưu văn hóa – kinh tế của tầng lớp quý tộc Mường xưa. Đối với nhiều du khách, đây là lần đầu được tiếp cận trực quan với “báu vật” của tiền nhân, giúp hiểu thêm về một trong những nền văn hoá đặc sắc của đất nước...

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày cố định, Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 luôn chủ động đổi mới, đưa bảo tàng gần hơn với công chúng. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng đã tổ chức thành công nhiều chuyên đề, thu hút khoảng 800 lượt khách tham quan, nghiên cứu, học tập. Đối tượng khách chủ yếu là học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên, bên cạnh đó có sự quan tâm của giới nghiên cứu trong và ngoài nước

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Ly – Phó Giám đốc Bảo tàng cho biết: Những chuyên đề trưng bày gần đây đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những giá trị di sản của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa thường xuyên các gian trưng bày cố định ở trụ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thuyết minh để người dân hiểu hơn giá trị của các hiện vật. Theo kế hoạch, trong tháng 10, Bảo tàng sẽ tổ chức trưng bày lưu động với chủ đề “Di sản văn hoá tiêu biểu dân tộc Mường”, đồng thời tăng cường sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, việc duy trì hoạt động trưng bày chuyên đề, đổi mới hình thức tiếp cận, chú trọng đến nhu cầu trải nghiệm của thế hệ trẻ chính là hướng đi đúng đắn, giúp Bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn trên địa bàn. Không chỉ lưu giữ hiện vật, Bảo tàng đang thực hiện tốt sứ mệnh “kể chuyện” bằng ngôn ngữ lịch sử và nghệ thuật, để mỗi người dân khi đến đây đều tìm thấy niềm tự hào, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Hương Lan