Nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản - Ít xâm lấn, hiệu quả cao

Nội soi tán sỏi niệu quản là phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn, giúp loại bỏ sỏi hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm như ứ nước thận, viêm đài bể thận, ứ mủ thận hay suy thận cấp. Với phương pháp này, người bệnh ít đau, giảm chảy máu, thời gian hồi phục nhanh và việc chăm sóc sau điều trị cũng nhẹ nhàng hơn.

Trường hợp bệnh nhân Lưu Thị Tơ (Tuyên Quang) là một ví dụ điển hình. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hố thắt lưng phải, cơn đau lan xuống hạ vị, đau quặn từng cơn kèm theo tiểu máu. Sau khi thăm khám, siêu âm và chụp CT, các bác sĩ xác định bệnh nhân có sỏi niệu quản phải, vị trí 1/3 dưới.

Ngay sau đó, người bệnh và gia đình được tư vấn thực hiện nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản phải. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân được gây tê nên cảm thấy nhẹ nhàng và có thể quan sát trực tiếp quá trình tán sỏi. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, đi lại nhẹ nhàng, ăn uống bình thường. Sau 2 ngày, kết quả chụp X-quang bụng và siêu âm kiểm tra cho thấy sỏi đã được loại bỏ hoàn toàn.

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã triển khai thường quy kỹ thuật nội soi tán sỏi niệu quản và điều trị thành công cho nhiều người bệnh. Việc làm chủ và áp dụng hiệu quả kỹ thuật này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện trong hệ thống y tế tỉnh nhà, mà còn mang lại sự yên tâm, tin tưởng cho người dân khu vực. Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, vì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Bác sĩ Triệu Lê Duy

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt