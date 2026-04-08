Nông trại xanh từ quyết định ngược dòng

Rời thành phố với công việc ổn định, mức thu nhập nhiều người mơ ước để trở về vùng đồi rừng Võ Miếu đầu tư nông trại trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, quyết định của anh Hoàng Văn Cường (35 tuổi) từng khiến không ít người ngỡ ngàng, thậm chí hoài nghi. Nhưng chỉ sau ba năm, từ những ý tưởng tưởng như “ngược dòng”, một nông trại xanh theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn đã dần hiện hữu giữa vùng bán sơn địa còn nhiều khó khăn, trở thành mô hình đáng chú ý về tư duy làm nông nghiệp mới ở địa phương...

Kỹ sư lấy nông làm nghiệp

Quê gốc ở đất lúa Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng, anh Cường quyết chí lập thân lập nghiệp ở Hà Nội. Với kiến thức được đào tạo bài bản, anh dễ dàng tìm được việc làm ở nhiều doanh nghiệp. Nên duyên cùng người vợ quê ở đất rừng Võ Miếu, hai vợ chồng cần mẫn tích cóp vốn liếng, kinh nghiệm rồi thành lập doanh nghiệp riêng. Công việc vất vả, áp lực lớn nhưng bù lại thu nhập khá cao nên vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng tích lũy để tạo dựng cuộc sống sau này và giúp đỡ hai bên gia đình.

Con nhà nông, lớn lên trên đồng ruộng nên dẫu bao năm sống giữa phố thị náo nhiệt, nhưng sâu thẳm trong họ là mong muốn trở về quê, sống và làm việc giữa không gian bình yên của núi đồi, đồng ruộng. Sau đại dịch COVID-19, khi công việc ở thành phố có nhiều biến động, mong muốn ấy càng trở nên rõ rệt. Vợ chồng anh quyết định rời phố về quê, dành toàn bộ vốn tích lũy đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp.

Hệ thống nhà màng trồng rau xanh được lắp đặt kiên cố.

Sau nhiều lần khảo sát, nhận thấy đất rừng Võ Miếu rất phù hợp với ý tưởng xây dựng nông trại, anh Cường đã mua lại quyền sử dụng 2,1 ha đất đồi ở khu Bần 2 và bắt đầu cuộc sống của người nông dân. Cách xa khu dân cư, lối vào vẫn là đường mòn chênh vênh qua các sườn đồi, khoảnh đất anh nhận về vốn là đồi keo, um tùm lau lách cỏ dại. Thế nên khi nghe anh nói sẽ san đất trồng rau, người dân trong vùng đều lắc đầu nghi ngại trước ý định có vẻ bồng bột này. Võ Miếu vốn là vùng bán sơn địa, chủ yếu là đồi rừng. Đồng ruộng nhỏ hẹp, đất kém phì nhiêu, xưa nay rau màu vẫn được người dân coi là nông sản phụ, mỗi nhà có khoảnh nhỏ trồng manh mún các loại rau theo mùa phục vụ bữa ăn mỗi ngày, chưa ai nghĩ đến việc lập nghiệp từ rau.

Tạo dựng nông trại giữa rừng chưa bao giờ đơn giản như những lời nói suông hay hình vẽ trên giấy. Đó là đằng đẵng những ngày máy móc cơ giới đến mở đường, dọn cây, san đất, đắp nền, lắp đặt nhà xưởng, học hỏi kỹ thuật, lựa thuê người, chọn cây, con giống... Anh Cường cũng không nhớ rõ đã mất bao nhiêu ngày tháng, công lao động bỏ ra để có được cơ ngơi như hiện nay, bởi lẽ hiện tại, dẫu đã đi vào hoạt động, nông trại vẫn đang trong quá trình kiến tạo, hoàn thiện theo những ý tưởng phát sinh mỗi ngày của chủ nhân.

Nông trại đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đã mang dáng dấp khu du lịch sinh thái hấp dẫn.

Tính sơ qua, vợ chồng anh đã bỏ vào nông trại hơn 3 tỷ đồng để đổi lại một khu vườn sinh thái xanh mướt với 11 nhà lưới, mỗi nhà có diện tích 100 - 120m2, 2 khu chuồng trại chăn nuôi gà với quy mô 400 con, 2 khu chuồng trại chăn nuôi lợn... Toàn thể nông trại được thiết kế khoa học, ngăn nắp, đẹp như khu du lịch sinh thái giữa đồi rừng ngút ngàn.

“Nhiều người trêu đùa tôi rằng thả gà ra đuổi, bỏ tiền cả cục để đi nhặt lại từng đồng lẻ; đang sung sướng nhàn hạ lại muốn vất vả chân lấm tay bùn. Tôi xuất thân nhà nông nên vất vả cực nhọc quen rồi, quan trọng nhất là tôi thấy vui, hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Được thoải mái đầu óc, làm những gì mình thích, sống trong môi trường trong lành, thanh bình thế này mọi đánh đổi đối với tôi đều hoàn toàn xứng đáng...” - Anh Cường chia sẻ.

Triết lý nông nghiệp hiện đại

Vẫn đang trong quá trình kiến tạo, hình thành, mỗi ngày nông trại của anh Cường mới xuất bán khoảng 1-1,2 tạ rau màu các loại theo mùa. Thị trường tiêu thụ là các nhóm khách hàng tại Hà Nội có nhu cầu sử dụng thực phẩm chất lượng cao. Toàn bộ sản phẩm tại nông trại được sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Rau trồng trong nhà màng, sử dụng phân bón hữu cơ; phụ phẩm sau thu hoạch được tận dụng làm thức ăn cho vật nuôi; chất thải chăn nuôi tiếp tục quay trở lại nuôi dưỡng đất, hình thành vòng sản xuất khép kín.

Ngồng hẹ canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ có giá bán 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Thực phẩm chất lượng cao nên giá thành cũng cao hơn hẳn với khoảng 45.000 đồng/kg rau màu thông thường, 80.000 - 100.000 đồng/kg với ngồng hẹ. Không quan trọng số lượng, nông trại không quảng bá, giới thiệu sản phẩm theo cách thông thường mà áp dụng phương châm “Từ nông trại đến bàn ăn người dân”, bỏ qua khâu trung gian, kết nối trực tiếp với các nhóm khách hàng ở các khu chung cư có nhu cầu để cung cấp hàng ngày. Mối quan hệ giữa khách hàng và nông trại được gắn kết chặt chẽ qua các ứng dụng nền tảng mạng xã hội. Bất kể lúc nào, qua smartphone, khách hàng cũng có thể xem quy trình chăm sóc thực phẩm, kết quả quan trắc nguồn nước, không khí định kỳ. Vào những dịp cuối tuần, ngày lễ, Tết, các gia đình khách hàng được nông trại mời lên tham quan, trải nghiệm các hoạt động nhà nông.

Liên tục nảy ra các ý tưởng sáng tạo mới, tận dụng điểm trung gian trên trục du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy và đồi chè Long Cốc, anh Cường đang dự định đào ao nuôi tôm, tạo cảnh quan, bóng mát bằng những giống rau truyền thống như mướp, thiên lý, bầu... theo mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nghề nông.

Với quan điểm “không bán sản phẩm mà bán câu chuyện nhà nông”, anh Cường còn ấp ủ ý tưởng cung cấp cho mỗi gia đình khách hàng “10m2 rau, 1 lợn, 2 gà”, trồng, chăm sóc rau màu, chăn nuôi theo nhu cầu của khách hàng, cung cấp sản phẩm, hình ảnh khu vườn thu nhỏ hàng ngày và lịch hẹn đến tham quan, thụ hưởng nông sản tại chỗ.

Rời phố về quê, anh kỹ sư xây dựng Hoàng Văn Cường thấy hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống nhà nông.

“Công việc vẫn còn ngổn ngang lắm, chưa thể nói trước được gì, nhưng với những kết quả khả quan bước đầu, tôi tin nông trại sẽ thành công. Cũng có nhiều người muốn góp vốn đầu tư, phát triển nông trại nhưng tôi từ chối vì nhất quán quan điểm phải đặt uy tín, chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Lợi nhuận rất quan trọng, nhưng với tôi, điều quan trọng hơn là tạo dựng được một nông trại hạnh phúc, một môi trường xanh, thân thiện, lý tưởng với tất cả mọi người...” - Anh Cường khẳng định.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng xanh, sạch, bền vững và gắn với thị trường, mô hình nông trại của anh Hoàng Văn Cường không chỉ là câu chuyện lập nghiệp của một cá nhân dám nghĩ, dám làm, mà còn gợi mở một hướng đi mới cho vùng bán sơn địa Võ Miếu. Khi người trẻ trở về với đất rừng bằng tri thức, công nghệ và tư duy kinh tế hiện đại, những đồi keo, nương rẫy năm nào hoàn toàn có thể trở thành những nông trại giá trị cao. Và chính từ những lựa chọn “ngược đường” như thế, nông nghiệp địa phương đang từng bước hình thành diện mạo mới - chủ động hơn, bền vững hơn và nhiều kỳ vọng hơn cho tương lai.

Cẩm Ninh