Hành trình “Non sông liền một dải”: Từ Đền Hùng linh thiêng tới thành phố mang tên Bác

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38-2026 với chủ đề “Non sông liền một dải” đã chính thức khởi động tại vùng đất cội nguồn Phú Thọ. Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao có quy mô lớn trong toàn quốc mà còn là một hành trình văn hóa, tâm linh đầy ý nghĩa, kết nối những trái tim con Lạc cháu Hồng từ Đền Hùng linh thiêng tới thành phố mang tên Bác vào đúng trưa ngày 30/4 lịch sử.

Các đội đua diễu hành quanh Công viên Văn Lang.

Dạo bước quanh hồ Văn Lang sáng nay, dễ dàng bắt gặp những gương mặt rạng rỡ, đầy khí thế của các cua-rơ đang tranh thủ tập luyện, làm quen với cung đường thi đấu. Trong gió xuân nhẹ nhàng, mặt hồ Văn Lang lấp loáng như chiếc gương phản chiếu mây trời trung du, những chiếc xe đạp thể thao hiện đại lướt đi vun vút. Tiếng xích xe kêu lạch cạch đều đặn hòa cùng tiếng gió vi vu qua những hàng cây xanh mướt, tạo nên một bản nhạc tràn đầy sức sống của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Tại tỉnh Phú Thọ, chương trình diễn ra từ ngày 1-4/4.

Trên 110 vận động viên (trong đó có 13 VĐV nước ngoài) thuộc 16 câu lạc bộ tham gia thi đấu 2 chặng đua, trong đó chặng 1 diễn ra sáng 3/4, cự ly 50km vòng quanh Công viên Văn Lang; chặng 2 diễn ra sáng 4/4, cự ly 105,5km (Phú Thọ - Hà Nội), xuất phát tại cổng Đền Hùng.

Các VĐV cho rằng, chặng 1 với cự ly 50km vòng quanh Công viên Văn Lang sẽ diễn ra với tinh thần thi đấu sôi nôi và tốc độ cao.

Ban tổ chức địa phương tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều cuộc họp, phân công nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cuộc đua theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Mọi phương án từ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông đến công tác y tế, điện lực đều được các sở, ban, ngành hiệp lực thực hiện, quyết tâm để lại ấn tượng tốt đẹp nhất về một Phú Thọ hiếu khách, chuyên nghiệp và đầy sức sống.

Trong không gian náo nức ấy, tinh thần của các vận động viên đang ở đúng điểm rơi phong độ, hừng hực như ngọn lửa thôi thúc của tuổi trẻ. Đối với vận động viên trẻ Nguyễn Ánh Hoàng, lần đầu đặt chân đến Phú Thọ là một trải nghiệm khó quên. Anh cảm nhận rõ rệt sự bình yên, trầm mặc nhưng cũng đầy năng động với hạ tầng đang phát triển bứt phá của vùng Đất Tổ. Hoàng tâm sự: Chặng thi đấu đầu tiên của giải diễn ra tại nơi khởi nguồn của dân tộc khiến tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc tôi và các đồng đội phải thi đấu bằng tất cả sự đoàn kết và nỗ lực cao nhất.

Sau thời gian luyện tập, làm quen với các cung đường tại tỉnh Phú Thọ, các VĐV đã sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Xe đạp Công an thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Tài chia sẻ: Đội đã có những ngày tập luyện vô cùng chất lượng tại Việt Trì. Tôi đánh giá các cung đường nơi đây không chỉ đẹp thơ mộng mà còn là môi trường lý tưởng để các vận động viên rèn luyện thể lực và kỹ thuật đỉnh cao. Đồng thời, sự ủng hộ nồng hậu, nhiệt thành của người dân địa phương, những tiếng cười nói xôn xao bên đường chính là liều thuốc tinh thần quý giá giúp các tay đua thêm phần phấn chấn. Với mục tiêu giành những danh hiệu cao nhất, đội Công an thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho những màn bứt phá ngoạn mục, quyết tâm mang vinh quang về cho đơn vị ngay trên mảnh đất thiêng này.

Tinh thần ấy cũng là tâm thế chung của cua-rơ Phạm Lê Xuân Lập và các đồng đội thuộc Câu lạc bộ Xe đạp Quân khu 7. Với bản lĩnh của một người lính, anh không hề nao núng trước những cung đường dốc dài hay những khúc cua hiểm trở sắp tới. Xuân Lập dự báo: Cuộc đua sẽ diễn ra với tốc độ cực cao và sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng chính niềm xúc động khi khởi đầu tại Đất Tổ sẽ là động lực để tôi và các đồng đội cống hiến hết mình, thể hiện đúng khí chất kiên cường của những chiến binh Quân khu 7.

Sự góp mặt của các tay đua nước ngoài hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính.

Hành trình của Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38-2026 diễn ra từ 3/4 đến 30/4, gồm 25 chặng đua dài 2.745km, quy tụ nhiều tay đua mạnh trong và ngoài nước nhằm chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (2/7/1976 - 2/7/2026).

Hành trình của giải cũng là một bản hùng ca bằng hình ảnh về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ Phú Thọ, đoàn đua sẽ đi qua những dải đồng bằng trù phú, những eo biển miền Trung nắng gió để rồi hội tụ tại Hội trường Thống Nhất đúng ngày 30/4 lịch sử.

Khoảnh khắc các tay đua cán đích giữa rừng cờ hoa rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho tinh thần “Non sông liền một dải”. Đó là lúc lịch sử và hiện tại gặp nhau, là lúc niềm vui thể thao hòa chung vào niềm vui của toàn dân tộc trong ngày Kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Một VĐV nước ngoài trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí với tinh thần lạc quan trước ngày thi đấu.

Nhìn lại công tác chuẩn bị chu đáo của tỉnh Phú Thọ và khí thế hừng hực của các vận động viên, tin tưởng vào một mùa giải thành công vang dội. Mỗi vòng quay bàn đạp sẽ là một thông điệp về sự kết nối, về ý chí kiên cường không bao giờ bỏ cuộc của người Việt Nam.

Phú Thọ đã sẵn sàng với tất cả sự trân trọng và lòng hiếu khách, các “chiến binh” đã sẵn sàng với tất cả đam mê và khát khao chinh phục. Tất cả đang cùng đếm ngược đến giờ xuất phát, để từ đây, hào khí Đất Tổ sẽ theo đoàn quân “áo màu, ngựa sắt” lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào của thể thao nước nhà trong vận hội mới của dân tộc, đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Lê Hoàng