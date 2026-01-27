Nữ giúp việc đánh tới tấp cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị bắt

{title}
Camera an ninh ghi nhận Trương Thị Bắc trong lúc làm giúp việc, trông nom cụ bà 82 tuổi đã liên tục tát, đánh, mắng chửi, vặn cổ.
Ngày 27/1, Bắc, 47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Hành hạ người khác.
Theo người nhà nạn nhân, cụ bà 82 tuổi ở ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, bị tai biến, sức khỏe yếu, nên phải thuê người giúp việc về nhà chăm sóc từ tháng 11/2025. Gia đình thống nhất trả cho Bình mức lương 11 triệu đồng một tháng, kèm theo chế độ như chi trả lương tháng thứ 13, nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày.
Hơn nữa, gia đình còn hỗ trợ thêm cho Bắc 600.000 đồng một tháng để ăn sáng. Lương hàng tháng Bắc đều nhận bằng tiền mặt bởi không có tài khoản ngân hàng.
Hình ảnh nữ giúp việc đánh cụ bà bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video
Ngày 10/1, con cụ bà thấy mẹ sức khỏe yếu hơn, trên trán có nhiều cục sưng, vùng mắt bầm tím. Khi được hỏi, Bắc nói “bà bị ngã”.
Không tin lời nữ giúp việc, gia đình kiểm tra camera thì phát hiện trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, Bắc thường đánh, hành hạ cụ bà. Dữ liệu camera cho thấy, khi cụ bà ngồi trên xe lăn, Bắc giằng kéo mạnh, mắng chửi rồi dùng tay vặn cổ, đánh vào mặt, đầu nạn nhân.
Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an Hà Nội đã phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, làm việc với những người liên quan và đưa cụ bà đi giám định thương tích.
Theo vnexpress.net
