Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nữ giúp việc đánh tới tấp cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị bắt

Camera an ninh ghi nhận Trương Thị Bắc trong lúc làm giúp việc, trông nom cụ bà 82 tuổi đã liên tục tát, đánh, mắng chửi, vặn cổ.

Ngày 27/1, Bắc, 47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Hành hạ người khác.

Theo người nhà nạn nhân, cụ bà 82 tuổi ở ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, bị tai biến, sức khỏe yếu, nên phải thuê người giúp việc về nhà chăm sóc từ tháng 11/2025. Gia đình thống nhất trả cho Bình mức lương 11 triệu đồng một tháng, kèm theo chế độ như chi trả lương tháng thứ 13, nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày.

Hơn nữa, gia đình còn hỗ trợ thêm cho Bắc 600.000 đồng một tháng để ăn sáng. Lương hàng tháng Bắc đều nhận bằng tiền mặt bởi không có tài khoản ngân hàng.

Nữ giúp việc đánh tới tấp cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị bắt

Hình ảnh nữ giúp việc đánh cụ bà bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Ngày 10/1, con cụ bà thấy mẹ sức khỏe yếu hơn, trên trán có nhiều cục sưng, vùng mắt bầm tím. Khi được hỏi, Bắc nói “bà bị ngã”.

Không tin lời nữ giúp việc, gia đình kiểm tra camera thì phát hiện trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, Bắc thường đánh, hành hạ cụ bà. Dữ liệu camera cho thấy, khi cụ bà ngồi trên xe lăn, Bắc giằng kéo mạnh, mắng chửi rồi dùng tay vặn cổ, đánh vào mặt, đầu nạn nhân.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an Hà Nội đã phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, làm việc với những người liên quan và đưa cụ bà đi giám định thương tích.

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Công an Hà Nội Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội Cơ quan cảnh sát điều tra Camera an ninh Thống Nhất Tài khoản ngân hàng Nghỉ tết nguyên đán Bị bắt Nạn nhân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”

“Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”
2026-01-27 14:38:00

baophutho.vn Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long