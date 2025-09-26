Nước EU đầu tiên cấm Thủ tướng Israel nhập cảnh

Slovenia áp lệnh cấm nhập cảnh với Thủ tướng Netanyahu, đánh dấu lần đầu một nước thành viên EU áp dụng biện pháp hạn chế đi lại đối với ông.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Slovenia Neva Grasic hôm 25/9 cho biết lệnh cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm “nhấn mạnh lập trường bảo vệ luật pháp quốc tế”, liên quan đến lệnh bắt ông do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành vào tháng 11/2024 với cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người ở Dải Gaza.

"Mọi quốc gia chịu sự ràng buộc của tòa án quốc tế, trong đó có Slovenia, đều không được phép công nhận thực trạng bắt nguồn từ sự hiện diện trái phép của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Chúng ta cũng không được thể hiện ủng hộ duy trì tình trạng đó", bà nhấn mạnh.

Động thái khiến Slovenia trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với lãnh đạo Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo tại Jerusalem ngày 15/9.

“Lệnh cấm không nhắm vào người dân Israel, mà chỉ gửi thông điệp rõ ràng đến chính phủ Israel rằng Slovenia kỳ vọng họ tôn trọng phán quyết của các tòa án quốc tế và luật nhân đạo quốc tế”, chính phủ Slovenia ra thông cáo cho hay.

Slovenia, Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland hồi tháng 6/2024 công nhận Nhà nước Palestine, sau đó phát lệnh cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich. Đến tháng 8, Slovenia trở thành nước thành viên EU đầu tiên áp lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết liệt để “ngăn chặn thảm sát ở Dải Gaza”.

Israel đang đối mặt làn sóng phản đối gay gắt từ phương Tây vì kéo dài chiến sự Dải Gaza. Hàng loạt nước lớn như Pháp, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha đã công nhận Nhà nước Palestine trong hai tuần qua để thúc đẩy đàm phán hòa bình và giải pháp hai nhà nước.

Giữa căng thẳng với nhiều nước châu Âu, chuyên cơ chở Thủ tướng Israel tới Mỹ ngày 25/9 đã phải tránh không phận nhiều nước EU, trừ Italy và Hy Lạp. Động thái này có thể nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan lệnh bắt giữ từ ICC.

Nguồn vnexpress.net