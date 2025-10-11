Quốc tế
Ông Trump hủy kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, đe dọa áp thuế mạnh với Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cảnh báo sẽ áp đặt một đợt tăng thuế khổng lồ đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết, sẽ hủy kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, nơi hai bên dự kiến công bố một thỏa thuận thương mại toàn diện.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc công bố loạt quy định mới, hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm và công nghệ liên quan. Theo đó, các công ty nước ngoài phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn xuất khẩu sản phẩm có chứa dù chỉ một lượng nhỏ nguyên tố đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 6/10. Ảnh: AP

Động thái của hai bên được xem là một bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, vốn đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó, triển vọng đạt được một thỏa thuận thương mại từng giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Tuy nhiên, sau bài đăng của ông Trăm, thị trường tài chính Mỹ chứng kiến các chỉ số chính đồng loạt giảm mạnh.

Các quan chức hai nước dự kiến sẽ tiếp tục gặp nhau vào tháng 11 tới để tìm hướng tháo gỡ các bất đồng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, một thỏa thuận thương mại toàn diện giữa hai nước vẫn còn xa vời bất chấp nhiều vòng đàm phán kéo dài.

