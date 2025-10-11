Ông Trump hủy kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, đe dọa áp thuế mạnh với Bắc Kinh

{title}
{publish}
{head}
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cảnh báo sẽ áp đặt một đợt tăng thuế khổng lồ đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết, sẽ hủy kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, nơi hai bên dự kiến công bố một thỏa thuận thương mại toàn diện.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc công bố loạt quy định mới, hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm và công nghệ liên quan. Theo đó, các công ty nước ngoài phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn xuất khẩu sản phẩm có chứa dù chỉ một lượng nhỏ nguyên tố đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 6/10. Ảnh: AP
Động thái của hai bên được xem là một bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, vốn đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó, triển vọng đạt được một thỏa thuận thương mại từng giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Tuy nhiên, sau bài đăng của ông Trăm, thị trường tài chính Mỹ chứng kiến các chỉ số chính đồng loạt giảm mạnh.
Các quan chức hai nước dự kiến sẽ tiếp tục gặp nhau vào tháng 11 tới để tìm hướng tháo gỡ các bất đồng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, một thỏa thuận thương mại toàn diện giữa hai nước vẫn còn xa vời bất chấp nhiều vòng đàm phán kéo dài.
Nguồn vov.vn
Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ngày 11 tháng 10 năm 2025, chi hội Người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, đã tổ chức...
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng phái tại điện Elysee vào chiều 10/10, trong bối cảnh đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng...
Mỹ dường như sẽ điều 200 quân nhân tới Trung Đông để giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, sau thỏa thuận do ông Trump làm trung gian.
Liên hợp quốc (LHQ) sẽ buộc phải cắt giảm khoảng 25% lực lượng gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới do thiếu ngân sách, phần lớn liên quan đến việc Mỹ cắt giảm viện trợ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh, mở đường cho việc thả con tin và hướng tới hòa bình lâu dài tại Gaza.
Chủ tịch đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra thông báo gia tộc của bà sẽ không có ứng viên thủ tướng khi Thái Lan tổ chức bầu cử năm sau.
WTO dự báo thương mại toàn cầu năm 2025 tăng 2,4%, vượt xa dự báo trước đó, nhờ tác động tích cực từ các mặt hàng AI và làn sóng nhập khẩu mạnh của Mỹ trước trước khi thuế quan...