Pakistan: Đánh bom nhằm vào xe cảnh sát, ít nhất 7 người thiệt mạng

Một thiết bị nổ điều khiển từ xa đã phát nổ gần xe cảnh sát tại khu vực Gomal, huyện Tank, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc Pakistan, khiến 7 cảnh sát thiệt mạng.

Xe cảnh sát bị hư hại trong một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 27/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/1, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 7 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom có chủ đích nhằm vào xe cảnh sát tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khu vực Tây Bắc nước này, trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục xấu đi do làn sóng bạo lực gia tăng.

Theo cảnh sát địa phương, một thiết bị nổ điều khiển từ xa đã phát nổ gần xe cảnh sát tại khu vực Gomal, huyện Tank.

Vụ nổ khiến chiếc xe bị phá hủy nghiêm trọng và lật bên đường.

Phó cảnh sát trưởng huyện Tank Pervez Shah cho biết 5 cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngoài các nạn nhân là cảnh sát, vụ nổ còn khiến một số người dân đi đường bị thương.

Sau vụ việc, lực lượng an ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tiến hành chiến dịch truy quét trong khu vực nhằm truy bắt các đối tượng liên quan. Đến nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công nghiêm trọng trên.

Thống đốc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa Faisal Karim Kundi nhấn mạnh các hành động khủng bố sẽ không thể làm lung lay tinh thần của người dân Pakistan, đồng thời tái khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.

