Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026 - 2030.

Đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia

Phú Thọ có vị trí địa lý thuận lợi, hệ sinh thái tự nhiên và kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng, hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng của cả nước. Trong đó có gần 1.000 di tích được xếp hạng, 2 khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, 6 bảo vật quốc gia và 5 di sản được UNESCO ghi danh. Nhiều địa danh đã được xác nhận về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên. Tuy nhiên, du lịch phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch Phú Thọ tương xứng với tiềm năng, lợi thế, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết số 29-NQ/TU đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch. Theo đó, mục tiêu xây dựng được hệ sinh thái du lịch của tỉnh phát triển toàn diện về quy mô, loại hình, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao. Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia; nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch quy mô lớn, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; điểm đến du lịch văn hóa tín ngưỡng, sinh thái nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Bắc.

Du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với thương hiệu “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”; môi trường du lịch an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn.

Đến năm 2030, phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách du lịch

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 cũng đã được xác định rõ: Đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú khoảng 7,8 triệu lượt, tăng trưởng bình quân tối thiểu 7%/năm. Tổng doanh thu từ khách du lịch, phấn đấu đạt 26.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12,5%/năm. Về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, phấn đấu toàn tỉnh có trên 22.000 phòng (13 khách sạn từ 4 đến 5 sao với khoảng 2.250 phòng). Tạo việc làm cho tối thiểu 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Phấn đấu hoàn thiện các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền công nhận Khu du lịch hồ Đại Lải, Khu du lịch hồ Hòa Bình là khu du lịch quốc gia; công nhận từ 1 - 2 khu du lịch cấp tỉnh (Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Khu du lịch vùng cao Vân Sơn). Từng bước đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí để Khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Sơn trở thành khu du lịch quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. 100% điểm du lịch được công nhận trên địa bàn được số hóa và cung cấp thông tin phục vụ du khách.

Đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch. Xây dựng cơ chế, chính sách, tạo đột phá, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch. Phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, bản sắc gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, nâng tầm thương hiệu du lịch Phú Thọ; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Xây dựng môi trường du lịch lành mạnh; bảo vệ và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; kết hợp hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia quan hệ du lịch.

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P.V