Pháo hoa rực rỡ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, hàng nghìn người dân từ khắp các địa phương đã có mặt tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc để thưởng lãm những màn pháo hoa rực rỡ chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đông đảo người dân thưởng lãm những màn pháo hoa rực rỡ
Nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bắn pháo hoa và thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21,Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng về số lượng, chủng loại, và kịch bản bắn. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân quân cơ động của 2 phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên bảo vệ an toàn khu vực bắn pháo hoa và các vị trí quan trọng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, trang thiết bị và tài sản của Nhà nước.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng chức năng, đúng 21 giờ, những màn pháo hoa rực rỡ đã chính thức “ khai hỏa”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Thúy Hường - Dương Chung
