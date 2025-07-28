Phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên mới

Với phương châm: “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo ra không gian mới, động lực mới, thời cơ mới và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trao quyết định thành lập các chi, đảng bộ cơ sở.

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh được thành lập ngày 1/7/2025 theo Quyết định số 10-QĐ/TU, ngày 26/6/2025 của Tỉnh ủy Phú Thọ trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Đảng bộ có 12 tổ chức cơ sở Đảng và trên 2.700 đảng viên. Với tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương cùng năng lực, kinh nghiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy; tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ. Kịp thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020- 2025); phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh theo đúng quy định, sát với tình hình thực tế của Đảng bộ; quyết định thành lập, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu thành lập. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới...

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn trong các cơ quan, góp phần vào sự ổn định của tỉnh. Các nhiệm vụ liên quan đến công tác an sinh, văn hóa xã hội được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, từ đó khơi dậy được sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội diễn ra vào thời điểm cả nước đang đẩy mạnh cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Đây cũng là dấu mốc lịch sử và là thời cơ quan trọng, là thời cơ để khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; phát huy những thành tựu to lớn qua gần 40 năm đổi mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, dự báo tình hình thế giới, trong nước sẽ tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, có thể khẳng định, đất nước ta đang trên đà đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ là đòn bẩy quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và có vị trí thuận lợi, mở ra không gian, dư địa, cơ hội phát triển mới. Các thành tựu, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội; các giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo; những kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư sẽ tạo động lực cho tỉnh phát triển mạnh mẽ...

Đứng trước những yêu cầu đó, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cần tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng khoa học, thực chất, hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong Đảng... Phấn đấu hằng năm 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác chuyên môn; từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập trung xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” có kết quả...

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bảo đảm thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác gắn chặt công tác lãnh đạo với công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát huy tốt vai trò trung tâm, nòng cốt, mẫu mực của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh trong tham mưu, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng người, đúng việc.

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ đang cùng Đảng bộ tỉnh bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội mới; đồng thời cũng dự báo trong nhiệm kỳ mới còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Những nhiệm vụ này đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh