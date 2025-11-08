Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ khảo sát thực tế tại Lào

Tiếp nối các hoạt động nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới thăm một số công trình do tỉnh Phú Thọ tài trợ cho tỉnh Luông Nậm Thà và khảo sát thực tế tại Đặc khu kinh tế mở Bò Tèn.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ thăm Trường Chính trị - Hành chính tỉnh

Kể từ khi hai tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, với tinh thần "bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ tỉnh bạn Luông Nậm Thà xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng giá trị gần 280 tỷ đồng, trong đó có các công trình trọng điểm như Trường PTTH Viêng Phu Kha, Trường PTTH Luông Nậm Thà, Văn phòng Quốc hội khu vực III tỉnh Luông Nậm Thà, Bệnh viện Công an tỉnh, Trung tâm đào tạo cán bộ tỉnh, Trung tâm Phòng, chống và điều trị sốt rét, Trường Chính trị - Hành chính tỉnh, Ban chỉ Huy quân sự tỉnh, Cung Văn hoá Hữu nghị tỉnh, Bệnh viện tỉnh Luông Nậm Thà,... Đây là những công trình được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân tỉnh bạn.

Đồng chí Bùi Thị Minh vui mừng nhận thấy các công trình do tỉnh Phú Thọ hỗ trợ đều được tỉnh Luông Nậm Thà quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền tỉnh Luông Nậm Thà. Đồng chí nhấn mạnh, đây chính là minh chứng sống động, cụ thể của mối quan hệ gần gũi, tình cảm gắn bó, đoàn kết, thủy chung, tương trợ lẫn nhau giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Phú Thọ - Luông Nậm Thà trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của mỗi địa phương.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Đặc khu kinh tế mở Bò Tèn, tỉnh Luông Nậm Thà, một trong những khu hợp tác kinh tế biên giới năng động nhất khu vực Bắc Lào. Đặc khu có diện tích khoảng 4 km2 với hơn 2.000 người sinh sống, làm việc, trong đó có 78 công dân Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Khu đô thị đang tiếp tục mở rộng với quy mô 10.000 người. Trung bình mỗi ngày có khoảng 800 xe container qua cửa khẩu Bò Tèn, tạo ra lưu lượng hàng hóa lớn và mở ra cơ hội kết nối thương mại giữa Lào - Trung Quốc với các nước ASEAN.

Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Đặc khu kinh tế mở Bò Tèn, tỉnh Luông Nậm Thà

Theo báo cáo của Ban quản lý đặc khu Bò Tèn, ngoài nguồn thu từ tiền thuê đất 99 năm, nước bạn Lào hàng năm còn thu thuế trên 20 tỷ kíp (tương đương với hơn 24 tỷ VNĐ), trong đó một nửa nộp ngân sách Trung ương, phần còn lại cho nguồn thu địa phương để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và huyện.

Đặc khu kinh tế Bò Tèn được xem là khâu đột phá thúc đẩy giao thương của Luông Nậm Thà và khu vực Bắc Lào, đặc biệt khi gắn kết với tuyến đường sắt cao tốc Lào - Trung Quốc - ASEAN. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để kết nối, mở rộng hợp tác du lịch, thương mại, logistics, xuất khẩu hàng hóa giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luông Nậm Thà trong thời gian tới.

Yến Nguyễn - Phương Hoa