Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nguyện vọng của cử tri

Kỳ 3: Xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân

Từ Nhân dân mà có và vì Nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Dân chủ là nền tảng giá trị cốt lõi của Quốc hội. Ngay từ Quốc hội khóa 1, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giá trị đó đã được khẳng định và thể hiện mạnh mẽ trong quá trình lựa chọn những đại biểu đại diện xứng đáng để đồng hành với Nhân dân vượt qua mọi gian khó, thách thức của những ngày đầu nhà nước non trẻ. Trong nhiệm kỳ khóa XV, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân đã giao.

Đại diện lãnh đạoThi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc theo chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trách nhiệm và cống hiến

Cử tri luôn dành thời gian quan tâm những vấn đề được bàn thảo tại các kỳ họp Quốc hội, bởi mỗi kỳ họp, những vấn đề “nóng” của đời sống thường nhật đã được phản ánh vào nghị trường. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò ĐBQH, các ĐBQH trong Đoàn đã nêu cao tinh thần tự chủ, đã tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động tại các Kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của UBTVQH khi được mời hoặc triệu tập tham dự; các phiên họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu Quốc hội là thành viên; tham gia các hội nghị tập huấn, hội thảo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức và các hoạt động chung của Đoàn ĐBQH. Nhiều ý kiến của đại biểu trong Đoàn tại diễn đàn Quốc hội và các phiên họp của các cơ quan của Quốc hội mà mình là thành viên có chất lượng, đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của Quốc hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Là một trong những thành viên Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, đại biểu Hà Ánh Phượng cho biết: “Là một thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, dưới sự lãnh đạo của Trưởng đoàn ĐBQH, tôi đã tham gia thực hiện các hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh tuân thủ theo đúng quy chế và nguyên tắc làm việc, hoàn thành nội dung, chương trình hoạt động hàng năm, góp phần tích cực hoàn thành chương trình hoạt động của Quốc hội hàng năm và cả nhiệm kỳ Tôi luôn chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; tham gia các buổi gặp gỡ, trao đổi với các đoàn quốc tế đến Việt Nam làm việc; đồng thời tham dự các hoạt động trong khuôn khổ AIPA, IPU, duy trì kết nối thường xuyên với mạng lưới nghị sĩ trẻ toàn cầu để học hỏi kinh nghiệm lập pháp và phương thức hoạt động nghị viện hiện đại. Qua các hoạt động của Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu đã góp phần lan tỏa tiếng nói, quan điểm và cam kết của nữ nghị sĩ trẻ Việt Nam trên diễn đàn quốc tế”.

Công tác xây dựng pháp luật đã có những tiến bộ quan trọng với quy trình tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ với khảo sát thực tiễn tại địa phương nhằm kịp thời phát hiện bất cập, kiến nghị sửa đổi chính sách. Chất lượng các ý kiến tham gia xây dựng của đại biểu ngày càng được nâng cao, góp phần cùng với Quốc hội thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội của đất nước. Hoạt động giám sát của Đoàn được tăng cường, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc và dành nhiều thời gian cho công tác thảo luận, khảo sát thực tế. Đáng chú ý, việc kết hợp khảo sát thực địa với giám sát trực tiếp đã tạo chiều sâu cho hoạt động, nâng cao hiệu quả kiến nghị.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức đúng quy định, có nhiều đổi mới, thu hút sự tham gia tích cực của cử tri. Nội dung tiếp xúc đi vào trọng tâm, phản ánh đúng và trúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thúc đẩy trách nhiệm giải trình của chính quyền và cơ quan chức năng. Các đại biểu tích cực chuyển tải ý kiến cử tri tới nghị trường và thông qua truyền thông để kịp thời thông tin, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của người đại biểu. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư luôn được Đoàn quan tâm, triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Đoàn duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, chủ động phân loại, xử lý và chuyển đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là kênh thiết thực để lắng nghe, giải đáp, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò của Quốc hội.

Đặc biệt, trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Đoàn đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, trách nhiệm cao, với nhiều kiến nghị xác đáng liên quan đến sửa đổi Hiến pháp, tổ chức bộ máy chính quyền, phân cấp, phân quyền, phát triển hạ tầng, ngân sách, giáo dục và an sinh xã hội,... phù hợp với đặc thù của địa phương. Phương thức, chế độ làm việc từng bước được cải tiến theo hướng khoa học, phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị, cơ quan hữu quan trong tỉnh. Nhìn lại sau gần một nhiệm kỳ có thể khẳng định, hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH đóng góp tích cực vào thành tựu, kết quả hoạt động chung của Quốc hội khoá XV; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Quốc hội của dân, đại biểu vì dân

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, đặc biệt dịch Covid-19, song đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, dân chủ, quyết định nhiều vấn đề mới, hệ trọng, chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tỉnh uỷ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan hữu quan ở Trung ương, địa phương; thể hiện rõ tư duy đổi mới, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao và tinh thần quyết liệt của cả tập thể Đoàn; ghi dấu ấn rõ nét thông qua những đóng góp tích cực và chủ động trong việc thực hiện vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Trưởng Đoàn ĐBQH Bùi Minh Châu khẳng định: Đoàn ĐBQH tỉnh đặc biệt quan tâm tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội trên tinh thần hiệu quả, thực chất, lựa chọn trọng tâm giám sát phù hợp, bám sát với thực tiễn địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, quá trình triển khai còn ách tắc, trì trệ, không hiệu quả. Trên tinh thần đó, các kiến nghị của Đoàn sau giám sát luôn được định hướng chỉ rõ những chính sách, quy định của pháp luật cần được hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn; góp phần khơi thông, phát huy mạnh mẽ hiệu quả khai thác nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai, tài chính, tài sản công, chống lãng phí, đảm bảo hiệu quả trong quản lý, phát triển đất nước.

Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật.

Trong quá trình thực hiện vai trò người đại biểu Nhân dân, Đoàn ĐBQH cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm: Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh phải tuân thủ sự lãnh đạo, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp, các ngành, các đoàn thể; các cơ quan hữu quan. Trọng tâm là xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh. Đại biểu Quốc hội cần được tiếp cận từ sớm, từ xa với các dự thảo Luật, Nghị quyết thông qua việc thiết lập cơ chế cung cấp dự thảo, thông tin tài liệu từ các cơ quan soạn thảo đến Đoàn ĐBQH.

Các vị đại biểu dân cử cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH; thực sự có tâm huyết và bản lĩnh, đầu tư thích đáng về thời gian, công sức để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn đã được Đảng, Nhà nước và cử tri tín nhiệm. Chủ động bám sát thực tiễn, gắn bó với cử tri, lắng nghe đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học để lựa chọn đúng, trúng những vấn đề được cử tri quan tâm đang là đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống, là rào cản kìm hãm sự phát triển.

Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, trong đó cần chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ và truyền thông trong hoạt động của Đoàn ĐBQH. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ rõ ràng, khai thác tốt thế mạnh của từng đại biểu. Thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy giúp việc; quan tâm, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Đoàn và từng đại biểu Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XV, với 18 đại biểu đương nhiệm, là sự kế thừa liên tục, thống nhất truyền thống hoạt động của các Đoàn ĐBQH 3 tỉnh trước đây, đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Trung ương với địa phương, giữa Quốc hội với cử tri, góp phần quan trọng tạo dựng đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bằng uy tín, tình cảm và tâm huyết của mỗi đại biểu, Đoàn ĐBQH đã lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ của tỉnh tinh thần đoàn kết, hợp tác, cùng nhau tự hào về vùng đất cổ linh thiêng để đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển toàn diện, vững về chính trị, mạnh về kinh tế, an ninh, an toàn, an sinh, mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thu Hà