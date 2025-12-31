Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 31/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Oanh - nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình (cũ); trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Đức Trường - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình và đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân - nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình (cũ).

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Năm 2025, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Toàn tỉnh đã tổ chức 51 cuộc giám sát theo hình thức đoàn kiểm tra, nghiên cứu văn bản và giám sát liên ngành; Ban Thanh tra nhân dân thực hiện 287 cuộc giám sát; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 849 cuộc, tập trung vào những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, đời sống của Nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung cụ thể. Toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành và toàn xã hội. Các mô hình tự quản được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến trình bày Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Qua đó, góp phần cung cấp thông tin, làm cơ sở để MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện các mục tiêu.

Đồng chí Bùi Thị Minh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban MTTQ các xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh vai trò tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua Mặt trận.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố, mở rộng và phát huy thực chất khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Tăng cường tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách. Phát huy dân chủ và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Do đó, MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, đúng pháp luật; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban MTTQ các xã, phường.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã khen thưởng 31 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2025.

