Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy làm việc với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh

Sáng 31/12, đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, trách nhiệm việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng định hướng của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trong đó đã giảm được 12 cơ quan cấp tỉnh; giảm được 62 đầu mối bên trong các cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh. Bộ máy sau sắp xếp cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn bó chặt chẽ hơn với cơ sở và Nhân dân; đội ngũ cán bộ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao, sẵn sàng vì lợi ích chung.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy, Ủy Ban MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh đã vận hành ổn định, đồng bộ, thống nhất; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Chủ động tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, có tính thiết thực, hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cấp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm nội dung và tiến độ đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, bảo đảm đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước đổi mới, gắn với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc để hệ thống Mặt trận và các đoàn thể hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất tỉnh quan tâm xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với thực tiễn hoạt động để MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả; tăng mức hỗ trợ hoạt động trực tiếp cho các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; bổ sung Hội Liên hiệp phụ nữ vào các ban, khối thi đua trên địa bàn tỉnh; thành lập tổ chức hội cấp cơ sở và công tác quản lý các tổ chức hội; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ cho đội ngũ cán bộ cơ quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trả lời, làm rõ các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu. Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, qua đó chủ động tham gia giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo các sở, ngành trả lời, làm rõ các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Trước mắt phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Bí thu Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị được tiếp thu và xử lý kịp thời. Tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tham mưu triển khai hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Khẳng định nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới là rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đinh Vũ