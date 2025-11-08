Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sơn Phong, xã Đại Đình

Chiều 8/11, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Sơn Phong, xã Đại Đình nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và 79 năm ngày Pháp luật Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, xã Đại Đình cùng đông đảo Nhân dân thôn Sơn Phong.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Sơn Phong nhân Ngày hội Đại đoàn kết

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Sơn Phong cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Nhìn lại kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của thôn Sơn Phong.

Thôn Sơn Phong là địa bàn trung tâm của xã Đại Đình, có 298 hộ dân với 3 dân tộc cùng chung sống, trong đó, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm 22% dân số. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, Ban Thường trực MTTQ xã Đại Đình, Ban công tác mặt trận của thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thôn dân cư vững mạnh. Đến nay, cơ sở hạ tầng của thôn được đầu tư, đường giao thông thuận lợi, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, xã hội. Người dân trong thôn có sự đồng thuận cao trong các công việc của làng, của xã, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là chi bộ thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của các hộ trong thôn được cải thiện. Năm 2025, thu nhập đầu người của thôn đạt từ 45-47 triệu đồng/người; toàn thôn có 98,7% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo của thôn Sơn Phong giảm còn 1,04%. Với những kết quả đạt được, Nhân dân thôn quyết tâm xây dựng thôn kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu tặng quà của tỉnh cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của thôn

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Dương Hoàng Hương bày tỏ vui mừng trước những đổi thay tích cực của xã Đại Đình nói chung và thôn Sơn Phong nói riêng. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Đình, thôn Sơn Phong tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và xây dựng thôn dân cư đoàn kết, văn minh. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đại Đình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thuận và tích cực thực hiện.

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân các dân tộc thôn Sơn Phong trong Ngày Đại đoàn kết

Trong ngày Hội, đã có nhiều phần quà của tỉnh, của xã đã gửi tặng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi của thôn.

Hoàng Nga