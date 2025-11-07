Xây dựng Đảng
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 7/11, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ Sở. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Hai đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là các đồng chí: Trần Thị Quỳnh Loan - Bí thư Đảng uỷ bộ phận Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Nguyễn Mạnh Hùng - đảng viên Chi bộ Giáo dục phổ thông. Các đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là những đảng viên tiêu biểu, cống hiến cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Thị Ngọc Ánh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thị Quỳnh Loan và Nguyễn Mạnh Hùng

Hai đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, nguồn động viên lớn đối với cá nhân, mà còn là niềm tự hào đối với gia đình, Chi bộ, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hai đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, giữ vững niềm tin, tỉnh thần trách nhiệm và nhiệt huyết cống hiến, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh.

