Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn

Những ngày gần đây, vấn đề nhân sự trình Đại hội XIV thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và xuất hiện nhiều luồng thông tin nhiễu loạn đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng-sai, thật-giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân.

Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng-sai, thật-giả.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 22-23/12, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử.

Các đại biểu tập trung trí tuệ, thẳng thắn, trung thực trong thảo luận, đánh giá và chuẩn bị kỹ phương án nhân sự để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định bằng lá phiếu trách nhiệm. Tất cả đều ý thức rất rõ đây không chỉ là vấn đề nội bộ của Đảng mà là vấn đề hệ trọng, ảnh hưởng lâu dài đến vận mệnh của đất nước và niềm tin của nhân dân.

Chính vì vậy, công tác nhân sự được đặt ra với các yêu cầu đặc biệt cao, phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định; là sự cân nhắc toàn diện, thấu đáo và cụ thể trên nhiều mặt, gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước. Đây không phải là chuyện ngẫu hứng hay quyết định mang tính cảm tính, mà đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đúng nguyên tắc, điều lệ và tiêu chuẩn của Đảng.

Nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng ấy, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ, là trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng. Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây.

Khi bế mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

Những khẳng định đó là minh chứng cho thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học của Đảng trong công tác chuẩn bị nhân sự cho sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng thời cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao và chất lượng tốt của toàn bộ chương trình làm việc. Các đồng chí Ủy viên Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên trước Đảng, nhân dân và trước tương lai của đất nước.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thế nhưng, ngay trong một tiến trình minh bạch, khách quan và chặt chẽ về công tác nhân sự như vậy mà vẫn xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, tung tin giả của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị. Những thông tin đó không xuất phát từ thiện chí xây dựng, mà nhằm mục đích gieo rắc hoài nghi, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, làm suy giảm niềm tin trong xã hội.

Không khó để nhận thấy đây là phương thức quen thuộc “tung hỏa mù” của các thế lực thù địch trước thềm các sự kiện trọng đại của đất nước. Chúng lợi dụng những vấn đề đang được dư luận quan tâm để bóp méo, xuyên tạc sự thật. Như ở Hội nghị Trung ương 15 này, các đối tượng đã tạo dựng “nguồn tin nội bộ” giả, danh sách nhân sự đã “chốt”, phát tán “kịch bản nhân sự” bịa đặt, tài liệu “lộ” nhằm đánh lừa dư luận. Một số kẻ tự khoác lên mình danh xưng “học giả,” “luật sư,” “nhà báo tự do” nhằm tạo vỏ bọc và uy tín giả cho các thông tin sai lệch.

Thế nên lý trí, điềm tĩnh và tỉnh táo là cách ứng xử cần thiết của xã hội trước những thông tin trái chiều. Việc đặc biệt hệ trọng của đất nước thì càng không thể và không bao giờ được nhìn nhận, chia sẻ từ tin đồn!

Nhân sự là "then chốt của then chốt." Công tác này đã và đang được Trung ương Đảng đánh giá kỹ lưỡng, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và tuân thủ nghiêm túc quy trình tổ chức. Khi Đại hội XIV diễn ra, quyền quyết định cuối cùng thuộc về đại biểu dự Đại hội - những đảng viên ưu tú đại diện ý chí của toàn Đảng. Đó chính là biểu hiện sinh động của dân chủ trong Đảng, đáp ứng niềm tin của nhân dân và phù hợp với truyền thống xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong suốt lịch sử cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng lớn lao, việc giữ vững sự tỉnh táo trước tin giả, tin đồn, trước những luận điệu xuyên tạc không chỉ là tiếng nói của lý trí, mà còn là tiếng nói của trách nhiệm với tương lai đất nước. Những quyết sách quan trọng của Đảng đã đưa đất nước ta "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như hiện nay."

Đất nước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao là minh chứng rõ ràng nhất về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Nhân dân Việt Nam có cơ sở để tin tưởng rằng, mọi việc lớn của Đảng, vì lợi ích chung của dân tộc, của đất nước đều sẽ được thực hiện một cách chặt chẽ, cẩn trọng, khoa học và đem lại kết quả tốt đẹp cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Nguồn TTXVN