Tam Nông nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ xã Tam Nông đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ quan, đơn vị; qua đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.

Đảng viên Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông ứng dụng sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trên điện thoại thông minh.

Đảng bộ xã Tam Nông hiện có 68 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 2.000 đảng viên. Qua đánh giá cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chi bộ vẫn còn những hạn chế như: Nội dung sinh hoạt còn nặng về thông báo, chưa dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề trọng tâm; sinh hoạt chuyên đề có lúc còn chung chung, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và đặc thù từng lĩnh vực; tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa cao, còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm.

Từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Nông đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 29/8/2025 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Đây là 1 trong 5 nghị quyết chuyên đề quan trọng của nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm; nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, sát với nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ và cấp ủy viên trong công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là khâu đột phá trong xây dựng Đảng ở cơ sở. Sinh hoạt phải thực chất, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của từng đảng viên, giúp mỗi đảng viên thấy rõ mình cần làm gì, làm như thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên, cán bộ dự sinh hoạt tại các chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và định hướng nội dung sinh hoạt tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Việc triển khai Nghị quyết đã tạo chuyển biến tích cực tại nhiều chi bộ. Tại Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù đơn vị sự nghiệp giáo dục. Đồng chí Hoàng Đình Hạnh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì trước hết phải chuẩn bị kỹ nội dung và bố trí thời gian hợp lý”. Theo đó, sáng ngày mùng 3 hằng tháng, chi ủy họp thống nhất nội dung, chiều cùng ngày tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, chi bộ chú trọng lựa chọn các chuyên đề sát thực tiễn, như chuyên đề “Nâng cao ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy”, vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, vừa góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực tế cho thấy, khi sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm cá nhân, tinh thần tham gia của đảng viên được nâng lên rõ rệt; ý thức tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy xã cũng tăng cường quản lý, đánh giá đảng viên; gắn kết quả sinh hoạt chi bộ với xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Trong năm 2025, Đảng ủy đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 53 quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 02-NQ/ĐU được ban hành sát với thực tiễn và đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Tam Nông thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Thơ