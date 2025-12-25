“Điểm sáng” về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “điểm sáng” trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Hiệu quả của cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao trách nhiệm trong công tác “xây” và “chống”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.

Phương thức đặc biệt, lan tỏa sâu rộng, hiệu quả

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức lần đầu năm 2021, dành cho cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau thành công của cuộc thi lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương quyết định nâng cấp cuộc thi lên quy mô toàn quốc, giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đến nay, sau 5 năm triển khai, cuộc thi đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Với hơn 1,5 triệu tác phẩm dự thi, cuộc thi ghi dấu ấn không chỉ là con số ấn tượng mà là ảnh hưởng mạnh mẽ đối với đời sống chính trị-xã hội. Kết quả đó phản ánh tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cuộc thi góp phần quan trọng cụ thể hóa và đưa Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống bằng những phương thức đặc biệt, sinh động, thuyết phục.

Thành công của cuộc thi đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, sự vào cuộc sớm và đồng bộ, thường xuyên, liên tục của các tỉnh ủy, thành ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp. Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến cho biết, Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy luôn xác định việc tổ chức và tham gia cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhiệm vụ trọng tâm, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thực tiễn 5 năm tổ chức cuộc thi tại Cần Thơ cho thấy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát, nhất quán và trách nhiệm của cấp ủy, nhất là vai trò người đứng đầu, chính là nhân tố quyết định thành công. Nhận thức đúng thành hành động cụ thể, thiết thực, phong trào sẽ phát triển bền vững, thực chất. Theo đó, những năm qua, Cần Thơ luôn đạt nhiều thành tích trong cuộc thi. Năm 2025, Cần Thơ vinh dự có 7 tác phẩm đoạt giải (1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích). Thành ủy Cần Thơ được trao tặng giải tập thể xuất sắc.

Với cách thức triển khai sáng tạo, hiệu quả để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi thu hút đội ngũ cán bộ của ban chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan nghiên cứu lý luận, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và cả sự tham gia đông đảo của các tác giả ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; lưu học sinh, trí thức trẻ, các nhà khoa học, học giả đang công tác, học tập trong và ngoài nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng, giảng viên Trường đại học Gustave Eiffel (Pháp), tác giả đoạt giải triển vọng năm 2025, chia sẻ, tham gia cuộc thi là dịp để trực tiếp nhận diện, đập tan những luận điệu xuyên tạc, bóp méo tình hình Việt Nam của các thế lực thù địch. Thông qua tác phẩm dự thi, thể hiện vai trò, trách nhiệm của du học sinh, trí thức trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, trở thành “chiếc khiên” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là “sứ giả” lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

“Cẩm nang” sắc bén, tạo xung lực mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, yêu cầu đối với cuộc thi ngày càng cao, đòi hỏi các tác phẩm dự thi đúng quan điểm, lập luận sắc bén, luận cứ chặt chẽ, tính chiến đấu sâu sắc, hình thức thể hiện phong phú và sức thuyết phục, lan tỏa mạnh mẽ.

Việc khai thác hiệu quả các sản phẩm dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng. Nhiều tác phẩm chất lượng cao đã và đang được lựa chọn, xây dựng thành cơ sở dữ liệu, trở thành “cẩm nang” chính luận sắc bén để các lực lượng nghiên cứu, tham khảo, sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, góp phần đưa cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tác giả đoạt 6 giải thưởng (2 giải A, 3 giải B, 1 giải C), cho rằng các bài viết tham dự cuộc thi gắn với giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong giai đoạn mới; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Cùng với việc phản bác, đập tan những luận điệu xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch, các tác phẩm chính luận cần là những lập luận sắc bén từ lý luận và thực tiễn, để củng cố niềm tin khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ thực tiễn tổ chức cuộc thi, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến cho biết, Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy thường xuyên chỉ đạo rà soát, phân tích thông tin, kịp thời nhận diện các luận điệu sai trái, thù địch; xây dựng hệ thống luận cứ, luận điểm chặt chẽ, đấu tranh, phản bác trên nền tảng khoa học, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng viết chính luận, kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi, tạo động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi.

Nguồn nhandan.vn