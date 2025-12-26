Đảng bộ An Nghĩa đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trong những năm qua, Đảng bộ xã An Nghĩa đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, từng chi bộ. Các nghị quyết được quán triệt nghiêm túc đến từng chi bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, dễ hiểu, dễ nhớ.

Xác định “dân hiểu, dân tin, dân làm” là yếu tố then chốt để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã gắn việc triển khai nghị quyết với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, sát với nhu cầu của Nhân dân, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Từ đó, nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản xuất; khuyến khích Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực. Lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 44,1%; lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chiếm 34,1%; lĩnh vực nông lâm nghiệp chiếm 21,8%.

Trên địa bàn hiện có 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích theo quy hoạch là 107,04 ha đã thu hút được 14 nhà đầu tư, tổng diện tích thực hiện dự án là 40,14 ha, tổng mức đăng ký đầu tư là 1.259,5 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 72,9%, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn xã. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 55,8 triệu đồng/người.

Công ty Cổ phần bao bì Nakata đầu tư tại CCN Phú Thành II chuyên sản xuất các loại bao bì từ giấy và bìa tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, các công trình phúc lợi xã hội được quan tâm xây dựng. Đặc biệt, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nhân dân trong xã đã tích cực hiến đất, góp công, góp của, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai.

Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, 7/35 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng được 17 mô hình vườn mẫu. Trong đó nhiều tiêu chí quan trọng như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa được nâng cao rõ rệt.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%; trên 85% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp học đạt 100%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,1%...

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã gặp mặt và tặng quà các chức sắc, chức việc, tu sĩ công giáo nhân dịp Noel năm 2025.

Trao đổi về kết quả đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy xã An Nghĩa khẳng định: Những kết quả đạt được cho thấy nghị quyết của Đảng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, Đảng bộ xã An Nghĩa tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến Nhân dân để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Đinh Thắng