Phát huy vai trò của chi bộ trong công tác giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu then chốt quyết định tiến độ các công trình, dự án. Thực tiễn tại nhiều địa phương ở Phú Thọ cho thấy, nơi nào chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, làm tốt công tác dân vận thì nơi đó tạo được sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả công tác này.

Gần dân để tạo đồng thuận

Điểm giao IC5 nối quốc lộ 2C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn xã Tam Dương là hạng mục quan trọng thuộc dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Để phục vụ thi công, gần 90 hộ dân tại thôn Bầu Mới và thôn Lẻ đã bàn giao hơn 8 ha đất nông nghiệp, trong đó, phần lớn diện tích thu hồi thuộc thôn Bầu Mới. Đây là những diện tích gắn bó lâu năm với sinh kế của người dân nên công tác GPMB gặp không ít khó khăn.

Nút giao IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang triển khai thi công xây dựng.

Xác định muốn GPMB thành công phải tạo được sự đồng thuận của người dân, Chi bộ thôn Bầu Mới đã chú trọng công tác dân vận. Đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ, trực tiếp tuyên truyền chủ trương, chính sách, đồng thời lắng nghe, giải quyết kịp thời những băn khoăn của người dân. Các cuộc họp dân được tổ chức công khai, dân chủ, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án và quyền lợi của mình.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Bảo - Bí thư Chi bộ thôn Bầu Mới, chi bộ xác định cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, kiên trì đối thoại với người dân. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, các hộ dân đã thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Gia đình bà Vũ Thị Nhàn là một trong những hộ có đất bị thu hồi. Ban đầu còn nhiều băn khoăn vì mất diện tích canh tác, nhưng sau khi được cán bộ chi bộ và các đoàn thể tuyên truyền, giải thích đầy đủ, gia đình đã đồng thuận bàn giao đất. Theo bà Nhàn, khi hiểu rõ ý nghĩa của dự án và chính sách của Nhà nước, gia đình hoàn toàn yên tâm, sẵn sàng vì lợi ích chung.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Bầu Mới luôn sâu sát cơ sở để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Dương cho biết, chính sự vào cuộc quyết liệt của các chi bộ và đội ngũ đảng viên đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, giúp việc chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Vai trò hạt nhân ở cơ sở

Vai trò của chi bộ trong công tác GPMB cũng được phát huy hiệu quả tại thôn Đê Hến, xã Bình Tuyền - nơi đang triển khai dự án Khu công nghiệp Sơn Lôi.

Để thực hiện dự án, riêng thôn Đê Hến có khoảng 50 hộ dân phải bàn giao đất sản xuất, trong đó có 30 hộ phải di dời nơi ở. Trước khối lượng công việc lớn và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, Chi bộ thôn Đê Hến chủ động phối hợp với chính quyền xã và các đoàn thể tổ chức đối thoại, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cán bộ, đảng viên trực tiếp đối thoại, giải đáp những thắc mắc của người dân, nhiều lần đến từng hộ gia đình để vận động đối với các trường hợp còn băn khoăn.

Một phần diện tích Khu công nghiệp Sơn Lôi trên địa bàn xã Bình Tuyền đã được giải phóng mặt bằng.

Đối với những hộ có diện tích thu hồi lớn hoặc phải di dời nhà ở, cán bộ trong chi bộ không chỉ giải thích chính sách mà còn phân tích những lợi ích lâu dài khi khu công nghiệp đi vào hoạt động như tạo thêm việc làm, thúc đẩy dịch vụ phát triển, nâng cao giá trị đất đai và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Bí thư Chi bộ thôn Đê Hến, thời điểm đầu vẫn còn một số hộ chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường. Chi bộ đã phân công đảng viên cùng các đoàn thể nhiều lần đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích, nhờ đó, đa số các hộ dân đã dần hiểu và ủng hộ chủ trương. Hiện nay, vẫn còn khoảng 10 hộ dân trong thôn chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, vì vậy, chi bộ tiếp tục phối hợp với chính quyền kiên trì vận động trên tinh thần tôn trọng, đối thoại và đồng hành cùng người dân.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hà có hơn 5.000 m2 đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi. Dù cuộc sống trước mắt có nhiều thay đổi, anh vẫn đồng thuận giao đất với mong muốn góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Bí thư Chi bộ thôn Đê Hến Nguyễn Thị Hoài cùng cán bộ thôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền, tạo đồng thuận trong công tác GPMB.

Thực tế tại Tam Dương và Bình Tuyền cho thấy, khi chi bộ thực sự gần dân, hiểu dân, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên thì những khó khăn trong GPMB từng bước được tháo gỡ bằng đối thoại và sự đồng thuận.

Trong bối cảnh Phú Thọ đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án lớn, phát huy vai trò của chi bộ ở cơ sở không chỉ là giải pháp hiệu quả trong công tác dân vận mà còn là yếu tố quan trọng tạo sự thống nhất trong Nhân dân. Khi “ý Đảng hợp lòng dân”, mỗi người dân trở thành chủ thể đồng hành cùng chính quyền, góp phần đưa các công trình, dự án về đích đúng tiến độ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Giang