Phẫu thuật hybrid - mang lại mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân

{title}
{publish}
{head}
Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật hybrid phức tạp, giúp tái thông dòng máu và cứu một bệnh nhân lớn tuổi thoát khỏi nguy cơ bị cắt cụt chân trái. Ca phẫu thuật này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của bệnh viện tuyến tỉnh mà còn mang lại hy vọng mới cho những người mắc các bệnh lý mạch máu phức tạp.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện phẫu thuật hybrid cho bệnh nhân T.Q.K.
Bệnh nhân T.Q.K. (66 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tê lạnh và loét kéo dài ở chân trái. Theo hồ sơ bệnh án, ông K. đã nhiều lần phẫu thuật bắc cầu nối động mạch nhân tạo và can thiệp nội mạch tại tuyến trung ương trước đó.
Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nhận thấy ông K bị tắc hoàn toàn cầu nối mạch máu nhân tạo ở nhiều vị trí. Tình trạng này vô cùng phức tạp với sẹo xơ dính, lòng mạch hẹp và huyết khối lớn, có nguy cơ hoại tử chi rất cao nếu không can thiệp kịp thời.
Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định thực hiện phẫu thuật hybrid. Đây là phương pháp kết hợp giữa phẫu thuật mở truyền thống và can thiệp nội mạch hiện đại trong cùng một ca mổ. Kỹ thuật này tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp: Phẫu thuật mở giúp xử lý tổn thương phức tạp và can thiệp nội mạch giúp nong hẹp, lấy huyết khối và tái thông lòng mạch hiệu quả.
Sau ca phẫu thuật, một khối huyết khối dài 10cm đã được lấy ra, dòng máu được tái thông hoàn toàn, giúp ông K. thoát khỏi nguy cơ cắt cụt chân. Đến nay, tình trạng sức khỏe của ông K đã ổn định, chân trái ấm, vết loét dần cải thiện. Ông đã có thể đi lại nhẹ nhàng và không còn đau đớn.
BSCKII. Nguyễn Văn Công - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nhịp học và Bệnh mạch máu ngoại vi, đang thăm khám sau phẫu thuật cho bệnh nhân T.Q.K.
Theo BSCKII. Nguyễn Văn Công - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nhịp học và Bệnh mạch máu ngoại vi, được biết: “Đây là một ca bệnh vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công này không chỉ giúp người bệnh giữ lại đôi chân mà còn là minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phát triển kỹ thuật của bệnh viện”.
Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền, cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về mạch máu và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả nghiêm trọng.
Ngọc Thắng
Sữa và các sản phẩm từ sữa là nguồn bổ sung canxi và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, chính canxi trong sữa có thể làm giảm khả năng hấp thu của một số loại...
baophutho.vn Thời tiết nắng nóng, môi trường ô nhiễm khói bụi cùng những đợt mưa bất chợt của mùa hè khiến các bệnh về mắt gia tăng nhanh chóng. Tại Phú...
Quả nhãn tươi và long nhãn là những nguyên liệu có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Ăn chay đúng cách giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có một số loại ung thư.
Trong thời kì mang thai và cho con bú, hoạt động chuyển hóa của cơ thể tăng, khối lượng cơ thể tăng dẫn đến nhu cầu năng lượng của bà mẹ khi có thai và cho con bú tăng lên so...
Tiếp xúc da kề da sau sinh giúp bé ổn định nhịp tim, nhịp thở, duy trì thân nhiệt, bú sớm và tăng cân tốt, đồng thời hỗ trợ mẹ tiết sữa, giảm trầm cảm và gắn kết tình cảm.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Breast Cancer Research and Treatment đã tìm ra cách tập thể dục không chỉ phòng ngừa ung thư cho người khỏe mạnh, mà còn ngăn...