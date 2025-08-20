Phẫu thuật hybrid - mang lại mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật hybrid phức tạp, giúp tái thông dòng máu và cứu một bệnh nhân lớn tuổi thoát khỏi nguy cơ bị cắt cụt chân trái. Ca phẫu thuật này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của bệnh viện tuyến tỉnh mà còn mang lại hy vọng mới cho những người mắc các bệnh lý mạch máu phức tạp.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện phẫu thuật hybrid cho bệnh nhân T.Q.K.

Bệnh nhân T.Q.K. (66 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tê lạnh và loét kéo dài ở chân trái. Theo hồ sơ bệnh án, ông K. đã nhiều lần phẫu thuật bắc cầu nối động mạch nhân tạo và can thiệp nội mạch tại tuyến trung ương trước đó.

Qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nhận thấy ông K bị tắc hoàn toàn cầu nối mạch máu nhân tạo ở nhiều vị trí. Tình trạng này vô cùng phức tạp với sẹo xơ dính, lòng mạch hẹp và huyết khối lớn, có nguy cơ hoại tử chi rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định thực hiện phẫu thuật hybrid. Đây là phương pháp kết hợp giữa phẫu thuật mở truyền thống và can thiệp nội mạch hiện đại trong cùng một ca mổ. Kỹ thuật này tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp: Phẫu thuật mở giúp xử lý tổn thương phức tạp và can thiệp nội mạch giúp nong hẹp, lấy huyết khối và tái thông lòng mạch hiệu quả.

Sau ca phẫu thuật, một khối huyết khối dài 10cm đã được lấy ra, dòng máu được tái thông hoàn toàn, giúp ông K. thoát khỏi nguy cơ cắt cụt chân. Đến nay, tình trạng sức khỏe của ông K đã ổn định, chân trái ấm, vết loét dần cải thiện. Ông đã có thể đi lại nhẹ nhàng và không còn đau đớn.

BSCKII. Nguyễn Văn Công - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nhịp học và Bệnh mạch máu ngoại vi, đang thăm khám sau phẫu thuật cho bệnh nhân T.Q.K.

Theo BSCKII. Nguyễn Văn Công - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nhịp học và Bệnh mạch máu ngoại vi, được biết: “Đây là một ca bệnh vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công này không chỉ giúp người bệnh giữ lại đôi chân mà còn là minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phát triển kỹ thuật của bệnh viện”.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền, cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về mạch máu và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả nghiêm trọng.

Ngọc Thắng