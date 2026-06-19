Phẫu thuật nội soi xử trí túi mật hoại tử, lấy sỏi an toàn cho bệnh nhân lớn tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân Nguyễn Văn Thư (70 tuổi, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài do bệnh lý túi mật.

Theo thông tin khai thác bệnh sử, khoảng 8 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau vùng thượng vị và hạ sườn phải. Bệnh nhân đã được thăm khám tại cơ sở y tế tuyến trước và được chẩn đoán sỏi túi mật kèm viêm túi mật cấp. Mặc dù đã được điều trị nội khoa, tình trạng đau bụng không thuyên giảm, người bệnh tiếp tục sốt, mệt mỏi nhiều nên được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để điều trị chuyên sâu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng đau nhiều vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm theo sốt rét run. Khám bụng cho thấy dấu hiệu đau khu trú vùng hạ sườn phải và dấu hiệu Murphy dương tính - một dấu hiệu điển hình gợi ý viêm túi mật cấp.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh kết hợp các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi túi mật có biến chứng viêm túi mật cấp.

Trước nguy cơ bệnh tiến triển nặng, gây nhiễm trùng lan rộng hoặc các biến chứng nguy hiểm khác, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Đây là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với các trường hợp viêm túi mật cấp do sỏi, giúp loại bỏ hoàn toàn ổ bệnh, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau bụng giảm rõ rệt, người bệnh được tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, sỏi túi mật là bệnh lý khá phổ biến ở người lớn tuổi. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng hạ sườn phải, đau thượng vị kéo dài, sốt, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa, có thể vàng da, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh để bệnh tiến triển thành viêm túi mật cấp hoặc các biến chứng nguy hiểm khác.

Ngọc Lan

(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)