Philippines ký Thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Canada

Canada và Philippines ngày 2/11 ký một thỏa thuận quốc phòng quan trọng. Thỏa thuận này cung cấp khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện quân đội nước ngoài mang theo vũ khí và cho các cuộc tập trận chung quy mô lớn ở cả hai quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. đã ký Thỏa thuận Quy chế Lực lượng Thăm viếng với người đồng cấp Canada, David McGuinty, sau cuộc họp tại Manila ngày 2/11. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Teodoro, thỏa thuận này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chống lại “những nỗ lực định nghĩa lại các chuẩn mực vì lợi ích ích kỷ của các quốc gia hùng mạnh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. ký Thỏa thuận Quy chế Lực lượng Thăm viếng với người đồng cấp Canada, David McGuinty tại Manila. Ảnh: Reuters

Philippines đã ký hiệp ước quốc phòng đầu tiên như vậy với Mỹ vào năm 1998, tiếp theo là một hiệp định tương tự với Australia sau 9 năm. Hiệp định với Canada sẽ là hiệp định thứ 3 được ký kết dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos, sau các hiệp định tương tự với Nhật Bản và New Zealand. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Pháp và Singapore cho các thỏa thuận tương tự. Bộ trưởng Teodoro và các quan chức khác cho biết, các nỗ lực cũng đang được tiến hành để khởi động các cuộc đàm phán với Anh và có thể với Đức và Ấn Độ.

Năm ngoái, Canada đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Philippines. Một thỏa thuận khác được ký kết tại Ottawa vào năm 2023 cho phép Philippines tiếp cận dữ liệu từ “Hệ thống Phát hiện tàu ngầm” của Canada, một hệ thống sử dụng công nghệ vệ tinh để theo dõi các tàu thuyền bất hợp pháp ngay cả khi đã tắt thiết bị truyền dữ liệu vị trí.

Canada và các quốc gia phương Tây khác đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy pháp quyền, mở rộng thương mại và đầu tư trong khu vực. Các động thái này phù hợp với nỗ lực của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm xây dựng quan hệ quốc phòng với các nước khác để tăng cường năng lực cho quân đội nước này.

Nguồn vov.vn