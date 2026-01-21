Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp

Ngày 21/1, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã Tam Dương và Tam Đảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công sứ kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của HTX Nông sản Tam Dương.

Tại xã Tam Dương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của HTX Nông sản Tam Dương và Cơ sở chế biến, đóng góp các loại bánh kẹo của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng. Đây là các mô hình sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản tiêu biểu trên địa bàn.

Trong đó, HTX Nông sản Tam Dương chuyên sản xuất 3 sản phẩm chủ lực là dưa lưới, dưa chuột, ớt chuông theo chuẩn VietGap. Trung bình, HTX xuất ra thị trường khoảng 60 tấn dưa lưới, 40 tấn dưa chuột, 20 tấn ớt chuông, với doanh thu bình quân hơn 5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động. Hiện 100% các sản phẩm của HTX được xuất bán cho hệ thống siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tại Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng.

Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng chuyên sơ chế, đóng gói, chế biến các sản phẩm bánh kẹo từ hoa, quả tươi. Hiện cơ bản nguồn nguyên liệu sản xuất được thu mua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với hàng chục mẫu mã sản phẩm, chủ yếu là thạch hoa quả, ngô cay, bánh kẹo...

Năm 2025, Công ty đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 20 tỷ đồng. Trong triển khai Chương trình hàng Việt đến tay người Việt, Công ty có hơn 80% sản phẩm có mặt tại các chuỗi siêu thị và bước đầu đã xuất khẩu sang thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tại xã Tam Đảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tới thăm mô hình sản xuất của HTX Nấm Tam Đảo. Đây là HTX chuyển sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nấm, đông trùng hạ thảo. Hiện nay, HTX có 13 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, phấn đấu trong năm 2026 sẽ có 17 sản phẩm đạt chứng nhận, trong đó, có từ 4 đến 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ thăm, kiểm tra tại HTX Nấm Tam Đảo.

Ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả sản xuất của HTX Nông sản Tam Dương, HTX Nấm Tam Đảo và Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy lợi thế trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Đồng chí đề nghị, các HTX và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các hộ dân để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu an toàn cũng như tạo công ăn việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Phối hợp chặt chẽ giữa 4 nhà “Nhà nước - nhà nông - doanh nghiệp - nhà khoa học” để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo xã Tam Đảo, cán bộ HTX Nấm Tam Đảo.

Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã Tam Dương, Tam Đảo nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đưa các doanh nghiệp lớn trên địa bàn vào sản xuất. Quan tâm, tạo mọi điều thuận lợi cho các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy, phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Riêng xã Tam Đảo, cần có các giải pháp cụ thể để phát huy lợi thế về phát triển du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tăng cường phát triển loại hình du lịch trải nghiệm, liên kết với các HTX, doanh nghiệp để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút khách du lịch.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động rà soát, tham mưu tỉnh có các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường hướng dẫn cho các doanh nghiệp, HTX trong việc xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP. Từ đó, giúp các doanh nghiệp nâng cao thương hiệu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Lê Minh