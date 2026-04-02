Phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân

Hiện nay, lúa Xuân đang bước vào thời kỳ sinh trưởng mạnh, diện tích trà Xuân sớm bắt đầu bước vào giai đoạn đứng cái, làm đòng. Đây cũng là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh bùng phát và lây lan mạnh. Vì vậy, bà con nông dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, trừ, bảo vệ kết quả sản xuất.

Bà con nông dân xã Tam Nông phun thuốc phòng trừ rầy nâu hại lúa Xuân.

Làm cỏ và bón thúc phân cho lúa xong, bà Nguyễn Thị Thi ở xã Tam Nông cho biết: Năm nay, gia đình tôi cấy hơn 6 sào lúa, toàn bộ đều là giống J02. Những năm trước, thời điểm này việc làm cỏ, bỏ phân đã xong khoảng hơn chục ngày rồi. Năm nay, thời tiết rét đậm kéo dài, lúa bén rễ, hồi xanh, phát triển chậm hơn. Nhiệt độ cũng xuống khá thấp nên chúng tôi được hướng dẫn là không nên bón phân sớm. Mấy hôm nay, thời tiết ấm hơn nên chúng tôi cũng tranh thủ làm cỏ, bỏ phân để lúa đẻ nhánh, đón đòng theo đúng thời gian.

Theo kế hoạch, vụ Xuân năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha lúa. Năng suất dự kiến đạt khoảng hơn 62,2 tạ/ha; tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn. Bên cạnh cây lúa, trong vụ Xuân toàn tỉnh cũng đặt ra kế hoạch gieo trồng khoảng 22,6 nghìn ha ngô và 12,6 nghìn ha rau xanh các loại; 5,3 nghìn ha lạc; 1,68 nghìn ha khoai lang và một số loại cây trồng khác.

Hiện tại, trên đồng ruộng, một số loài sâu bệnh đang gia tăng và có nguy cơ gây hại mạnh trên các trà lúa nếu không được phòng trừ kịp thời, nhất là đối với bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, chuột. Chăm sóc lúa ở thời điểm này đóng vai trò quyết định đến năng suất, sản lượng của cả vụ. Bên cạnh việc làm cỏ, bỏ phân thì việc bảo đảm nước dưỡng ẩm cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Từ đầu vụ đến nay, lượng mưa trung bình thấp hơn trung bình trung của nhiều năm gần đây ảnh hưởng.

Bón thúc cho lúa Xuân ở xã Đông Thành.

Để phục vụ bà con nông dân sản xuất đạt kết quả tốt, các công ty thủy lợi, xí nghiệp thủy nông đã chủ động xây dựng kế hoạch lấy nước, ký kết hợp đồng bơm tiêu với các địa phương; đồng thời tập trung sửa chữa, khắc phục các hạng mục công trình bị hư hỏng, sửa chữa máy móc ngay từ đầu vụ để phục vụ việc bơm tưới, tích trữ và chuyển nước đến đầu kênh theo đúng quy định, bảo đảm đủ nước cho bà con gieo cấy và dưỡng ẩm cho lúa Xuân.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Để bảo đảm sản xuất vụ Xuân đạt kết quả tốt trong bối cảnh thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản lý sản xuất.

Theo đó, các địa phương cần chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong công tác điều tra, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh; đồng thời phân loại đồng ruộng theo từng trà lúa để áp dụng biện pháp chăm sóc phù hợp. Các trưởng khu dân cư, thôn, bản, hợp tác xã nông nghiệp được yêu cầu thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc nông dân thực hiện nghiêm các hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn. Đối với diện tích bị nhiễm bệnh, cần tổ chức phun phòng, trừ kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng.

Cùng với đó, việc điều tiết nước tưới cần được thực hiện linh hoạt, bảo đảm đủ nước cho cây lúa trong các giai đoạn quan trọng như làm đòng, trỗ bông, vào chắc, nhất là đối với diện tích đang trỗ bông - phơi màu nhằm hạn chế tác động của nắng nóng. Đối với ruộng lúa đã kín hàng, đẻ đủ số nhánh cơ bản, không cần tiếp tục đưa nước vào; những diện tích đủ điều kiện có thể rút nước lộ ruộng ở giai đoạn cuối đẻ nhánh để hạn chế nhánh vô hiệu, giúp bộ rễ phát triển sâu, tăng khả năng chống đổ và giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, các địa phương cần hướng dẫn nông dân bón phân cân đối, bảo đảm đủ lượng kali, đặc biệt chú trọng bón đón đòng; hạn chế bón thừa đạm nhằm giúp cây lúa sinh trưởng khỏe, nâng cao khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi và sinh vật gây hại.

Ngoài ra, các xã cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, nhất là nguy cơ lũ tiểu mãn vào cuối vụ, qua đó góp phần bảo đảm vụ Xuân đạt năng suất, sản lượng cao.

Quân Lâm