Phong vị Đất Tổ
Nét đẹp bản Giang Mỗ

Nét đẹp bản Giang Mỗ

baophutho.vn Tựa lưng vào núi, nép mình giữa không gian xanh của Thung Nai, bản Giang Mỗ là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách khi khám phá vùng đất Mường. Không chỉ lưu giữ những phong tục, tập quán và nét văn hóa truyền thống, Giang Mỗ còn gây ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn cổ, có ngôi tựa lưng vào núi, có ngôi dựng trên thế đất cao theo kiểu nhà rùa - một nét kiến trúc đặc trưng của đồng bào Mường.

Thưởng thức đặc sản xứ Mường

Thưởng thức đặc sản xứ Mường
2026-08-30 07:20:00

baophutho.vn Nhờ phương thức chế biến gia truyền, lên men hoàn toàn tự nhiên, không phụ gia, không chất bảo quản, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sản...

Hồng Gia Thanh – hương vị mùa Thu Đất Tổ

Hồng Gia Thanh – hương vị mùa Thu Đất Tổ
2026-08-29 07:22:00

baophutho.vn Mỗi dịp Thu về, miền đất Gia Thanh (nay thuộc xã Dân Chủ) lại ngập tràn sắc xanh, vàng của quả hồng không hạt. Hồng Gia Thanh là đặc sản nức...

Theo nhịp chợ quê, tìm lại hồn Đất Tổ

Theo nhịp chợ quê, tìm lại hồn Đất Tổ
2026-08-28 09:34:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, khi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, những khu chợ quê ở Phú Thọ vẫn giữ một sức...

Níu bước Tây Thiên

Níu bước Tây Thiên
2026-08-23 07:25:00

baophutho.vn Khu di tích và danh thắng Tây Thiên nằm trong lòng chảo rừng nguyên sinh Tam Đảo, giữ vị trí trung tâm giữa các điểm đến tâm linh và khu du...

Giữ hương nếp Khoái Đen

Giữ hương nếp Khoái Đen
2026-08-18 14:25:00

baophutho.vn Tại xã Chí Đám, bước vào vụ mùa cũng là lúc những thửa ruộng vùng chiêm trũng dần phủ màu xanh của nếp Khoái Đen - giống lúa được người dân...

Tìm về hương vị bánh sắn Phong Châu

Tìm về hương vị bánh sắn Phong Châu
2026-08-18 07:38:00

baophutho.vn Từ món ăn “cứu đói” của những mùa giáp hạt, bánh sắn Phong Châu đã đi qua năm tháng, bước ra khỏi gian bếp quê để trở thành sản phẩm OCOP 3...

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Đền Hùng
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