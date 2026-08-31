Phong vị Đất Tổ

baophutho.vn Tựa lưng vào núi, nép mình giữa không gian xanh của Thung Nai, bản Giang Mỗ là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách khi khám phá vùng đất Mường. Không chỉ lưu giữ những phong tục, tập quán và nét văn hóa truyền thống, Giang Mỗ còn gây ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn cổ, có ngôi tựa lưng vào núi, có ngôi dựng trên thế đất cao theo kiểu nhà rùa - một nét kiến trúc đặc trưng của đồng bào Mường.