Du lịch Phú Thọ: Mở rộng không gian, nâng tầm vị thế

Hợp nhất từ ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới giữ vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh tế, được xác định là ngành kinh tế tổng hợp, kết nối giữa văn hóa - lịch sử - con người - tài nguyên thiên nhiên để hướng đến sự phát triển bền vững. Đây chính là cơ hội, nền tảng để tỉnh tái cấu trúc sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết vùng, định vị thương hiệu, xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và bản sắc trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, Phú Thọ sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Ảnh Lê Hoàng

Tiềm năng, thế mạnh mới

Du lịch Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây đã từng bước khẳng định thương hiệu và bản sắc riêng. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh du lịch có tốc độ tăng trưởng bình quân các năm từ 10 - 15%. Các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp du lịch ngày càng tăng về số lượng, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch, các sản phẩm dịch vụ du lịch phong phú với nhiều loại hình: Du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, du lịch cộng đồng, ẩm thực đa dạng hấp dẫn, hình thành nhiều khu, điểm du lịch để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, thu hút lượng lớn khách tham quan du lịch đến 3 tỉnh, trung bình trên 10 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới mang trong mình ba mạch nguồn văn hóa - lịch sử - sinh thái đặc sắc, là nơi hội tụ của di sản Hùng Vương linh thiêng, đô thị công nghiệp hiện đại và không gian du lịch sinh thái bản địa nguyên sơ, đã mở ra một không gian phát triển mới có tính liên kết cao và giàu tiềm năng để phát triển du lịch.

Từ bao đời nay, trong sâu thẳm tâm thức mỗi người con đất Việt, Đất Tổ Hùng Vương được xem là biểu tượng văn hóa tâm linh vun đắp qua nhiều thế hệ. Hàng nghìn di tích thờ cúng Vua Hùng, hàng trăm lễ hội ở khắp nơi trên quê hương Đất Tổ là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết cộng đồng dân tộc. Quần thể danh thắng Tây Thiên tạo nên diện mạo văn hoá độc đáo riêng có với không gian thực hành Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên cùng với Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên với ý nguyện phục hưng lại một danh lam Phật giáo thời Lý Trần. Phía Tây của tỉnh - nơi có nền văn hóa dân tộc Mường độc đáo, vùng đất của người Mường cổ, tạo nên một nền văn hóa đậm nét, tiêu biểu cho văn hóa người Mường ở Việt Nam. Nơi đây, lưu giữ trọn vẹn văn hóa bản địa trong những nếp nhà sàn, tiếng cồng chiêng và các lễ hội nông nghiệp độc đáo. Gắn với các di tích, danh thắng là những lễ hội truyền thống tiêu biểu trải dài khắp miền quê hương Phú Thọ. Tất cả đã tạo nên diện mạo văn hoá di sản độc đáo riêng có, thu hút du khách tham quan trải nghiệm.

Cùng với du lịch tâm linh, Phú Thọ còn là điểm đến hấp dẫn của du lịch sinh thái, cộng đồng. Từ Vườn quốc gia Xuân Sơn đến khu du lịch Tam Đảo, mỗi nơi đều mang một sắc thái và vẻ đẹp riêng bởi không gian sinh thái, khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ gắn với bản sắc văn hóa dân tộc của người dân địa phương thân thiện mến khách. Bên những mái nhà sàn tại các bản du lịch văn hóa cộng đồng Xuân Sơn, Long Cốc, Bản Lác Mai Châu, xóm Ké Hiền Lương, Xóm Đá Bia Tiền Phong, xóm Mỗ Thung Nai... du khách có thể cùng chủ nhà nấu cơm lam, đi rừng hái thuốc, học vẽ sáp ong cùng đồng bào dân tộc Mường, Dao, Thái.

Đến từ thủ đô Hà Nội, anh Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: “Trước khi sáp nhập ba tỉnh, tôi cùng gia đình, bạn bè thường dành thời gian đến thăm quan, nghỉ dưỡng ở khu du lịch Tam Đảo, Vườn Vua, Vườn quốc gia Xuân Sơn. Giờ đây, các địa điểm du lịch này không còn tách rời mà nằm trong không gian tổng thế, thống nhất tạo nên mạch nguồn liên kết vùng sẽ càng thuận lợi cho du khách khi đến với Phú Thọ”. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, những cánh rừng nguyên sinh kỳ vĩ, những hồ nước thơ mộng với không khí mát mẻ trong lành, tạo nên một cảnh quan sơn thủy hữu tình cùng nguồn nước khoáng nóng quý hiếm... là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng với nhiều loại hình vui chơi giải trí, trải nghiệm hấp dẫn, đặc biệt là loại hình du lịch golf với 07 sân golf trong toàn tỉnh.

Ẩm thực không chỉ là hương vị mà còn là linh hồn văn hóa của mỗi vùng đất. Trên hành trình du lịch Phú Thọ, du khách sẽ được thưởng thức bản sắc ẩm thực mộc mạc mà tinh tế của mâm cỗ lá người Mường với hương vị núi rừng bên bình rượu cần thơm nồng, với đặc sản địa phương “Dê núi đá, cá sông Đà”, cá lăng Việt Trì, cá thính, thịt chua Thanh Sơn; rau su su Tam Đảo, rau sắng Xuân Sơn, chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng,... đủ để cảm nhận hương vị ẩm thực quê hương vùng Đất Tổ phong phú, hấp dẫn.

Khu du lịch Tam Đảo được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc.

Kích cầu du lịch

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ cho biết: “Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã xây dựng 8 tour du lịch hấp dẫn, đưa du khách trải nghiệm những hành trình di sản đặc sắc, những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp trên vùng Đất Tổ. Trong đó, tour Hành trình về nguồn - miền tâm linh sâu thẳm; Hương sắc xứ Mường; Xanh xanh miền Đất Tổ; Du lịch Golf & Mice; Du lịch liên kết các tỉnh Tây Bắc mở rộng... hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho du khách trong nước và quốc tế”.

Để thu hút du khách, chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ năm 2025 với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch, tour du lịch bản sắc, hấp dẫn; chương trình ưu đãi khuyến mại sản phẩm dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh với các gói kích cầu du lịch ưu đãi từ 10 - 30% trên nhiều loại hình: Lưu trú, hội nghị, ăn uống, vận chuyển, dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, biểu diễn văn hóa và trải nghiệm cộng đồng... Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đưa ra nhiều gói combo kích cầu du lịch giảm 20% giá thành so với niêm yết đối với các đơn vị lữ hành. Về trải nghiệm Hát Xoan Phú Thọ, các doanh nghiệp lữ hành được ưu đãi tại điểm du lịch văn hóa Miếu Lãi Lèn với mức giá 1.500.000 đồng cho đoàn 50 khách trở lên. Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ có nhiều gói ưu đãi hấp dẫn, giảm giá đối với tất cả các hạng mục, đồng thời hỗ trợ upgrade hạng phòng miễn phí, số lượng bằng 10% tổng số lượng phòng đặt. Homestay Long Cốc Ecolodge giảm 40% giá phòng vào đầu tuần, 20% giá phòng vào cuối tuần khi đặt phòng nghỉ áp dụng cho số lượng hơn 50 khách, đồng thời miễn phí trải nghiệm làm bánh sắn cho du khách, áp dụng với số lượng hơn 20 khách, miễn phí văn nghệ cộng đồng hoặc trải nghiệm đâm đuống cho du khách, áp dụng với số lượng hơn 100 khách.

Công ty CP đầu tư Lạc Hồng đang khai thác 3 dự án thuộc lĩnh vực du lịch dịch vụ tại tỉnh Phú Thọ cam kết thực hiện giảm 50% giá dịch vụ xe điện và cáp treo tại Khu danh thắng Tây Thiên cho người dân tỉnh Phú Thọ mới (áp dụng đến hết 31/8/2025); giảm 10%- 20% giá dịch vụ tại khách sạn Venus Tam Đảo và giảm 10% dịch vụ tại sân golf Thanh Lanh. Serena Resort Kim Bôi áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá 10- 45% so với giá niêm yết khi du khách đến trải nghiệm các dịch vụ... Với những gói combo ưu đãi hấp dẫn, cam kết giảm giá nhưng không giảm chất lượng hứa hẹn mang đến những hành trình đặc biệt giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp và tinh hoa của vùng đất cội nguồn dân tộc.

Bình yên Bản Lác - Mai Châu.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, kinh tế tri thức và chuyển đổi số, du lịch sẽ tiếp tục đóng vai trò là ngành đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng địa phương. Vì vậy, thời gian tới các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng, nâng cao chất lượng quy hoạch, xúc tiến đầu tư và quảng bá điểm đến, đưa Phú Thọ mới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội cho sự nghiệp phát triển du lịch.

Tỉnh Phú Thọ mới mở ra một không gian phát triển kinh tế - xã hội mới có tính liên kết, tích hợp cao và giàu tiềm năng phát triển du lịch. Trong tổng thể đó, ngành Du lịch được xác định là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ngành Du lịch Phú Thọ sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để tỉnh trở thành điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hồng Nhung