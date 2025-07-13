Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Từ lâu, thủy điện Hòa Bình đã trở thành một điểm đến ưa thích của nhiều người vì vẻ đẹp hùng vỹ của công trình. Báo Phú Thọ điện tử gửi đến Quý độc giả những hình ảnh đẹp của thủy điện Hòa Bình đang vận hành xả đáy để đảm bảo an toàn mùa mưa lũ.

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Từ ngày 9/7, thủy điện Hòa Bình bắt đầu mở 1 cửa xả đáy nhằm đảm bảo an toàn công trình và điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Nhóm bạn trẻ di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội lên Phú Thọ để được tận mắt chứng kiến thủy điện Hoà Bình xả lũ

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Trong dịp cuối tuần, lượng khách đến tham quan tăng cao. Tại khu vực cổng vào nhà máy, người dân được hướng dẫn làm thủ tục mua vé và khai báo thông tin cá nhân

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Dòng nước cuồn cuộn tung bọt trắng xóa tạo cảnh tượng hùng vĩ khiến những ai chứng kiến không thể rời mắt

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Đoàn khách đến từ tỉnh Bắc Ninh thích thú ghi lại những hình ảnh đẹp tại thủy điện Hòa Bình

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Để đảm bảo an toàn, biển cảnh báo được đặt tại nhiều vị trí, lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt để nhắc nhở du khách

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, tổng lưu lượng xả về hạ lưu dự kiến khoảng 3.900m3/s. Mực nước hạ lưu sau khi xả được dự báo khoảng 13,5m

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Theo quan sát, khu vực hạ du nước đã dâng cao sau khi thủy điện xả 1 cửa đáy

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình từ lâu đã là một điểm thăm quan du lịch hấp dẫn bởi vẻ đẹp và ý nghĩa lớn lao của công trình

Clip bọt nước trắng xóa tại Hồ thủy điện Hòa Bình

Trường Quân


Trường Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy điện hòa bình Báo Phú Thọ Vẻ đẹp Du khách Check in Công trình Điểm đến Ảnh đẹp Mùa mưa Độc giả
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng tầm bưởi đặc sản

Nâng tầm bưởi đặc sản
2025-08-11 06:10:00

baophutho.vn Là một trong những đặc sản trứ danh của Phú Thọ, cây bưởi từ lâu đã là cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, vươn...

Chầu văn – Nét văn hóa đặc sắc Phú Thọ

Chầu văn – Nét văn hóa đặc sắc Phú Thọ
2025-08-09 07:20:00

baophutho.vn Gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu – một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật Chầu văn ở Phú Thọ không chỉ là một loại...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long