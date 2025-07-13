Du khách thích thú đến check in vẻ đẹp hồ thủy điện Hòa Bình

{title}
Từ lâu, thủy điện Hòa Bình đã trở thành một điểm đến ưa thích của nhiều người vì vẻ đẹp hùng vỹ của công trình. Báo Phú Thọ điện tử gửi đến Quý độc giả những hình ảnh đẹp của thủy điện Hòa Bình đang vận hành xả đáy để đảm bảo an toàn mùa mưa lũ.
Từ ngày 9/7, thủy điện Hòa Bình bắt đầu mở 1 cửa xả đáy nhằm đảm bảo an toàn công trình và điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành
Nhóm bạn trẻ di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội lên Phú Thọ để được tận mắt chứng kiến thủy điện Hoà Bình xả lũ
Trong dịp cuối tuần, lượng khách đến tham quan tăng cao. Tại khu vực cổng vào nhà máy, người dân được hướng dẫn làm thủ tục mua vé và khai báo thông tin cá nhân
Dòng nước cuồn cuộn tung bọt trắng xóa tạo cảnh tượng hùng vĩ khiến những ai chứng kiến không thể rời mắt
Đoàn khách đến từ tỉnh Bắc Ninh thích thú ghi lại những hình ảnh đẹp tại thủy điện Hòa Bình
Để đảm bảo an toàn, biển cảnh báo được đặt tại nhiều vị trí, lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt để nhắc nhở du khách
Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, tổng lưu lượng xả về hạ lưu dự kiến khoảng 3.900m3/s. Mực nước hạ lưu sau khi xả được dự báo khoảng 13,5m
Theo quan sát, khu vực hạ du nước đã dâng cao sau khi thủy điện xả 1 cửa đáy
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình từ lâu đã là một điểm thăm quan du lịch hấp dẫn bởi vẻ đẹp và ý nghĩa lớn lao của công trình
Clip bọt nước trắng xóa tại Hồ thủy điện Hòa Bình
Trường Quân
