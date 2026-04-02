Phú Thọ có 2 học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic

Thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh THPT vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thông báo kết quả thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026.

Theo Công văn số 503/QLCL-QLT ngày 1/4/2026 về kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, tỉnh Phú Thọ có 2 học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

Cụ thể, em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, được chọn là thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế. Em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 Chuyên Lí, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thành viên đội tuyển Olympic Vật lí châu Á.

Đinh Xuân Phúc và Phan Tuấn Dũng đều là những học sinh có thành tích học tập nổi bật. Trước đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, Đinh Xuân Phúc đã xuất sắc giành giải Nhất môn Hóa học. Ngoài ra, em còn giành nhiều giải cao tại các kỳ thi như: Huy chương Vàng Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên...

Phan Tuấn Dũng cũng xuất sắc giành giải Nhất quốc gia môn Vật lí. Trước đó, Dũng cũng giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí Bắc Âu - Baltic 2025, Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương 2024 - 2025, thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ...

Kết quả này khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các nhà trường, giáo viên và học sinh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ quan trọng để ngành Giáo dục Phú Thọ tiếp tục phát huy thành tích, góp phần nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiền Mai