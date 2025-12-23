Phong vị Đất Tổ
Phú Thọ có 6 di tích quốc gia đặc biệt

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 979 di tích đã xếp hạng, trong đó 6 di tích quốc gia đặc biệt là: Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Tây Thiên - Tam Đảo; Tháp Bình Sơn; Đình Thổ Tang; Cụm đình Hương Canh; Hang Xóm Trại và Mái đá Làng Vành; có 176 di tích quốc gia, 79 di tích cấp tỉnh.

Người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước hành hương về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ.

Về di sản văn hóa phi vật thể, toàn tỉnh hiện có 5 di sản được UNESCO ghi danh là: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan, Nghi lễ và trò chơi kéo co (kéo song Hương Canh), Hát Ca trù và thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (vùng lan tỏa); có 41 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 6 Bảo vật quốc gia gồm: Trống đồng Đền Hùng, Bộ khóa đai lưng bằng đồng, Sưu tập Nha chương, Tượng Mẫu Âu Cơ, Bàn thờ Phật bằng đá; Tháp gốm men chùa Trò.

Bộ sưu tập Nha chương được trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương.

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện 6 hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025 là Lễ hội Cướp kén ở xã Dị Nậu, Tết Doi của người Mường, xã Thu Cúc; Nghề thủ công truyền thống “Nghệ thuật tạo hoa văn cạp váy của người Mường; Hát Thường Rang, bộ Mẹng của người Mường; Lễ xuống đồng của người Cao Lan, Lễ hội truyền thống Hội xuân Đan Trì. Bên cạnh đó còn có Địa điểm khu kinh tế thanh niên năm 1970 tại xã Minh Đài được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Khảo sát phục vụ phục dựng Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu tại đình Thanh Đình, xã Hy Cương. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với quần thể di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Chùa Tiên, triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia Đình Hoàng Chung (xã Tiên Lữ). Hồ sơ Mo Mường đang trình UNESCO đề nghị đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Phương Thanh


